PÈREZ PERSIGUE AL COMERCIO, Y NO PROTEGE A LOS CONSUMIDORES

Pero, mientras sus responsables no se cansan de repetir que el accionar del área solo persigue la protección del vecino, en los últimos días decenas de reclamos públicos dejaron ver la intolerancia del organismo para recibir denuncias, a tal punto, que existe una negación sistemática a receptuar las demandas. “No quieren hablar con nadie; nos mandan a la Defensoría del Pueblo, donde hoy todo para por Internet, un trámite engorroso y complejo, que WhatsApp no logra destrabar”, explicó un docente que vino del interior varias veces, para exponer un problema concreto derivado de descuentos de su tarjeta de crédito, y que está afectando seriamente su subsistencia.

“Éramos cinco, en mi caso espere dos horas, hasta que apareció un muchacho y nos dijo que el señor Pérez no está atendiendo, y que lo que corresponde es hacer el trámite ante el defensor del Pueblo”, describió, muy molesto.

“Yo conozco mucho más que mis derechos, y esto que está ocurriendo con Defensa al Consumidor no sólo es una clara persecución al comercio, sino una indignante burla a los ciudadanos de a pie”, advirtió.

“Quiero que se sepas que en la oficina de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario se reciben aquellos reclamos relacionados con diversos incumplimientos en la oferta y contratación de bienes y servicios en el mercado, de acuerdo a lo establecido en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor”, ilustró el docente, venido del extremo oeste para hacerle un reclamo al Banco Formosa, para lo cual buscó apoyo en la subsecretaría que conduce Edgar Pérez.

“El consumidor también puede presentar reclamos por infracciones a la Ley N 22.802 de Lealtad Comercial; en uno de sus aspectos principales, dicha ley busca asegurar que el consumidor disponga de información acerca de las condiciones en que los bienes y servicios son ofrecidos antes de efectuar su opción de compra, y que dicha información se corresponda con lo realmente suministrado”, amplio, dando muestras de su sapiencia en la materia, pero también para dejar expuesto a Pérez.

Y siguió: “Regula aspectos tales como la publicidad engañosa, el contenido neto, el rotulado de productos, las promociones y los concursos, las normas de seguridad de productos, etc; los reclamos por incumplimientos o violación a la ley N 25.065 de Tarjetas de Crédito, se reciben en la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, autoridad de aplicación en lo referente a sus aspectos comerciales. Los aspectos financieros son fiscalizados por el Banco Central de la República Argentina”, dijo, con firmeza.

“Como consumidores tenemos derechos, debemos hacerlos valer y esta subsecretaría esta para defendernos, por lo que corresponden los reclamos o denuncias a quienes no cumplen con sus obligaciones”, reafirmó.