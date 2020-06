RIGE LA LEY DE PIRULO

Escudado en la pandemia del coronavirus, el Gobierno provincial apretó a fondo su conducta intolerante contra los actores sociales que no comulgan con su ideario político, pero no para de derrapar entre sus propios adeptos quienes, blanquean el espíritu persecutorio y antidemocrático de las autoridades institucionales formoseñas.

En los últimos días, se filtraron imágenes del intendente de Estanislao del Campo, bailando muy animadamente un chamamè en los patios de tierra de una chacra, junto con un grupo de aduladores, mientras para el resto del territorio y sus habitantes rige un rigurosísimo y actualizado Código de Faltas para quienes infringen el protocolo de seguridad.

Las trapisondas y actos de libertinaje de Arnaldo “Pirulo” Barrios mantienen muy angustiados a cientos de empleados municipales de Campo, con salarios reducidos, persecuciones, intempestivos cambios de tareas, vulneraciones de la carrera administrativa, entre otros actos de una larga lista de incumplimientos.

Sin embargo, la habilidad para el baile de del intendente Pirulo, reafirma como está estructurada la sociedad formoseña; como en los feudos medievales, acá también las leyes se aplican dependiendo el rostro del infractor, generándose un asqueroso plano de injusticia, en un momento del mundo donde las luchas por las igualdades son severas, y el pluralismo tiende a abrirse camino hacia una libertad más prospera y duradera.

El diputado Osvaldo Zarate, pese a su condición de legislador, a los fueros parlamentarios que posee y al permiso especial de libre circulación de la mesa del COVID que posee, recibió un acta de notificación dónde sin ningún detalle ni aclaración, se le informa que es infractor del Art. 205 del Código Penal y que deberá comparecer ante el juzgado de Paz 6.

Aparentemente, el parlamentario participó de una marcha callejera contraria a los gustos del gobernador Insfran, entonces le cayó el peso de la nueva ley, contenida en el Código de Faltas, rearmada para proteger a los formoseños del nuevo escenario sanitario.

El dirigente opositor, Blas Leyes, también fue alcanzado por la misma norma, y por el mismo acto.

Lo ocurrido por ambos referentes desató la alarma en la oposición, donde se observó el acontecimiento como el propósito de pretender restringir libertades y amedrentar a todos con la excusa de la pandemia.

Existen decenas de otros casos, donde la vara de la Ley de Pirulo se apoya con exactitud, pero arroja resultados tan desproporcionados que sólo alertan de un desmembramiento emocional en la raíz de las decisiones.

“Cuando Vicente Joga gobernaba, el peronismo también te seguía y te perseguía, pero jamás restringió tus libertades”, describió un comerciante de la ciudad, que durante la administración del abogado chaqueño mantuvo algunas funciones desde el llano. Y redondeó: “Joga te hacía sentir su poder, pero jamás te quitaba el sueldo; creía que no podía dejar sin sustento a la familia, más allá de la conducta del errado; lo máximo, te frizaba, pero ahí terminaba todo. Y era suficiente. Hoy acá buscan dañarte de por vida”.

La concejal justicialista, Gabriela Neme presentó formalmente una acción de inconstitucionalidad contra las reformas introducidas al Código de la Faltas y sus modificatorias, como así también todos aquellos artículos que impliquen o lleven al arresto de los ciudadanos por falta de pago de las multas o violenten el derecho de defensa y debido proceso.

La abogada objeto que en “las normas no dice nada concreto a su vigencia temporal pues si las mismas tienden a controlar la propagación en la situación de epidemia, debe tener solo vigencia mientas dure la misma y no in eternun”.

Formosa ingresó a una delicada etapa de persecuciones y restricciones de libertades constitucionales, pero nadie sabe si el objetivo reside en la decadencia del poder político y sus acólitos, mediante el natural e histórico proceso de desmembramiento interno, o sólo los años hacen mella en una conducción sin anciana, y sin estímulos, y solo ve demasiados enemigos y pocos cómplices.