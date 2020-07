Formoseños varados en Chaco: la Justicia deberá resolver y el gobierno dice que los ingresos están suspendidos

Precisamente, el titular de la cartera política del gobierno de Formosa, ratificó que el denominado ingreso administrado y ordenado a la provincia está suspendido desde el 11 de junio cuando, tras dar positivo un joven asintomático en el Centro Juan Pablo II, se realizaron hisopados al resto de los aislados. En total fueron 70 los casos positivos detectados en ese lugar y 73 en total en la provincia, y 19 ya fueron dados de alta.

Consultado por el diario La Mañana sobre la situación actual de las más de 20 personas varadas en la Ruta 11, en Puerto Eva Perón (Chaco), algunos hace dos semanas y otros que tenían el permiso y ya estaban en camino cuando se suspendió el ingreso administrado, González sostuvo que, “la situación no ha variado, la medida sanitaria que tomamos es la de la suspensión momentánea de los ingresos a la provincia de Formosa. La situación epidemiológica nos indica que así debe ser. Una vez que la tengamos controlada volveremos a habilitar esa posibilidad”.

RECURSO DE APELACIÓN

Por otra parte, la Cámara Federal deberá resolver sobre la situación de los formoseños varados, causa sindicada como “abandono de personas”. Finalmente, el juez federal Pablo Moran concedió el recurso de apelación presentado por los abogados Carlos Roberto Lee y Fabrizio Villaggi Nicora, luego se negó a atender los derechos de Jorge Antonio Ledesma, y otros formoseños que se encuentran en estado de total abandono en la localidad de Puerto Eva Perón, Chaco, frente a formoseña Lucio V. Mansilla, con el río Bermejo de por medio.

Los abogados locales denunciaron que Morán,” denegó derechos con fundamentos incongruentes, violatorios de garantías Constitucionales, y posiciones extremadamente arbitrarias frente al ciudadano”.

Fundamentaron que, dado la urgencia, en resguardo de la vida y la salud de las personas,” se acudió ante la Justicia Federal para garantizar la libertad del Sr. Ledesma, Jorge Antonio, frente a la amenaza de ser detenido y privado de libertad, discrecionalmente si el mismo ingresaba al territorio formoseño, por funcionarios policiales de esta provincia”.

”La misma Policía, que prohibió el ingreso de Ledesma, permitió la entrada de un ómnibus con 40 pasajeros en idéntica situación que los varados, lo que demuestra la discrecionalidad de la medida”, señala Opinión Ciudadana.

“A MÍ ME ECHARON DE LA PROVINCIA, NO SALÍ DE FORMOSA”

Diego Andrés es un mecánico de la localidad de Pirané y por portación de domicilio en su DNI, fue sacado de la vecina provincia y hace 27 días está en Puerto Eva Perón; donde junto a otros 22 ciudadanos están aguardando poder ingresar a la provincia. “A mí me echaron de la provincia, yo salí de Pirané para El Colorado y no me dejaron volver más. Salí hace un trámite de 1 hora, y hace 27 días no regreso a mi casa”, dijo. Andrés, salió a hacer un trámite a El Colorado y al llegar a un control, le solicitaron el permiso de circulación y su DNI. “Cuando advirtieron que mi domicilio en el DNI decía Chaco, me dijeron que me tenía que volver”, contó. Diego junto a otro ciudadano, Jorge Ledesma, presentaron un recurso judicial de Habeas Corpus, pero no obtuvieron respuesta satisfactoria de parte de la Justicia Federal.

“Llevo 27 días a la deriva, estamos sobreviviendo. En mi caso en el auto, duermo ahí, pero hay chicos, personas grandes que duermen a la intemperie. Estos días tuvimos lluvias, heladas. Ninguno presenta síntomas. Queremos que no dejen ingresar, vamos hacer la cuarentena como corresponde; pero queremos volver a nuestra provincia”, pidió.