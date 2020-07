 Volver a humanizar las escuelas

La educación es para toda la vida. La pandemia nos agarró a todos desprevenidos pero la vuelta a clases no nos puede agarrar desprevenidos, tenemos que salir nosotros al encuentro de la vuelta a clases, esa vuelta debe ser real.

Si queremos un mundo más humano, se debe empezar por una educación más humana desde las aulas, todos tenemos que logras que nuestros alumnos sean protagonista auténticos de la vida y no meros espectadores de sus aprendizajes.

El derecho de enseñar y aprender no se conciben separados y todos los derechos tienen que tener una cosmovisión integradora.

El contexto de volver a clases en Argentina es un contexto fragmentado, en este contexto, el rol del docente volverá a ser decisivo. La educación argentina no puede ser patito feo, nuestro trabajo es humano, cultural y real. No apuremos soluciones rápidas estas traen el riesgo de ignorar las particularidades complejas de la realidad de nuestras aulas, de lo que sucede en ellas. No perdamos la realidad cotidiana hagamos la educación con sentido humanista..

La educación, por su propia naturaleza, requiere apertura a las otras culturas, sin pérdida de la propia identidad y si queremos esto, tiene que ser una educación en donde estén todos los sectores que componen nuestra sociedad, no se educa para un grupo selecto, la buena educación democratiza el conocimiento.

En lo que respecta a lo que pienso, sostengo que si invertimos en educación solo para la fuerza laboral es básicamente igual a invertir en una máquina, y las personas no somos un número en las estadísticas, tenemos identidad y la educación da equidad a las personas.

No pensemos a la educación en planes bienales, quinquenales, pensemos a la educación para siempre. Nos educamos para seguir humanizándonos por eso una educación sin valores no tiene valor.

(º) Prof de Historia. Revista El Arcón de Clio. VI Premios UBA. Manuales de CDC de Tinta Fresca-Alfaomega. Personalidad destacada de la Educación del HCD de La Plata.