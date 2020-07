MARIO ARCE: “LA PERMANENCIA DE ZORRILLA ES UN RETROCESO PARA LA EDUCACIÓN”

El diputado nacional Mario Arce, cruzó al ministro de Educación, Alberto Zorrilla quién por los medios públicos cuestiono al hombre de Juntos por el Cambio por solicitar al Estado que “provea a los docentes los elementos de trabajo como las computadoras, sin endeudarse en un contexto de salarios congelados”.

Arce rechazó categóricamente los cuestionamientos del ministro de Gildo Insfran, por haber asegurado que las medidas anunciadas por Alberto Fernández para adquirir las computadoras, a tasas subsidiadas, tal cual se planteó, está lejos de ayudar a los educadores y dista mucho de las nuevas modalidades de trabajo que se están imponiendo.

“Cada escuela y cada oficina pública debe convertirse en una unidad básica, parece”, ironizo el parlamentario.

"No tengo nada personal contra el ministro Zorrilla, pero no tiene autoridad moral ni legitimidad para descalificar a nadie, menos a quién representa a un sector de la población que siempre se sometió a la consideración ciudadana, sacando en 2017 más de 110.000 votos", dijo el legislador.

"Hay funcionarios provinciales que hace 37 años tienen un cargo en la función pública, y subsisten en ese lugar, no porque tengan el respaldo de la gente sino por la dedocracia de un gobernante", respondió.

“Zorrilla es uno de los responsables del gran fracaso del modelo educativo formoseño, que siendo parte de este Gobierno provincial avaló las políticas educativas menemistas en los ´90 y fue el autor intelectual de la lamentable frase “cada escuela y cada oficina pública debe convertirse en una unidad básica” utilizando un área sensible para partidizar la educación”, analizó el legislador nacional.

“El avasallamiento al Estatuto Docente, la designación arbitraria con criterio partidario de directores, la falta de concursos transparentes, la manipulación de recursos humanos, la discriminación de docentes independientes, los aprietes y persecuciones a los educadores que piensan diferente, la utilización política de los establecimientos y de los recursos y los fondos del Estado, son maniobras autoritarias que repercutieron en el gigantesco fracaso de la calidad educativa formoseña, y Zorrilla es el gran responsable”, cuestionó.

“Toda la gestión Zorrilla que hoy ya maneja plenamente Analía Heizenreder, redundó en perjuicio de la educación provincial”, embistió.

“Menos en una situación de pandemia, puede cuestionar en cuanto a la conectividad, porque está visto que muchos docentes necesitan las computadoras con las que no cuentan o no están en condiciones para dar clases a distancia, por lo que el Estado debe proveerlas sin que les represente nuevos endeudamientos, con salarios congelados”, resaltó Arce.

“El sistema educativo se debe y tiene que modernizar y ponerse a las alturas de las nuevas circunstancias y los nuevos desafíos y lo mejor que puede hacer Zorrilla, es dar un paso al costado”, redondeó.



EL ROL DEL ESTADO

“Recientemente en el Congreso de la Nación, hemos aprobado la Ley de Trabajo, que impone obligaciones al empleador, como garantizar la conectividad (internet),el software (los programas necesarios para desarrollar su labor) y el hardware (equipos de computadora, sillas, escritorios, etcétera); es decir que los trabajadores mediante la modalidad a distancia, incluidos en el teletrabajo (Ley de Contrato de Trabajo) no necesitan comprar ni acceder a un subsidio para adquirir todas estas herramientas sino que es la patronal la que se debe hacerse cargo”, explicó.

“De la misma forma que se exige que esto sea garantizado por el empleador en el ámbito privado, con más razón, en el ámbito público el Estado empleador debería proveer a sus trabajadores de estos elementos. Es casi como que el Estado espere que el docente lleve al aula un pizarrón y las tizas”, graficó.

“Actualmente los docentes, más aún en este contexto de pandemia, para enseñar y educar, deben contar con una computadora y conectividad en sus domicilios, pero es el Gobierno nacional quien debería suministrar esa conectividad y las herramientas de trabajo para que los docentes puedan cumplir su función y concretar el mandato constitucional como es el Derecho a la educación, y el de enseñar y aprender, planteados en el Art 14 de la Constitución), tratados internacionales, Ley de Educación Nacional y demás normas vigentes”, abundó.

“Con estos créditos, no se garantizan derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, ni todo lo nuevo que se viene regulando en materia laboral”, siguió.

“En definitiva, los docentes podrán adquirir una computadora de trabajo y el acceso a internet que deberán afrontar con su salario, en cambio con la ley recientemente aprobada de teletrabajo, es la patronal quien garantiza las herramientas necesarias para cumplir con su trabajo”, resaltó.