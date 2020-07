La Asamblea de los Testigos de Jehová se transmitirá por una plataforma digital

Por primera vez en su historia, los testigos de Jehová transmitirán vía Internet este evento anual tan esperado. Las congregaciones, familias e invitados podrán ver el programa durante julio y agosto de 2020. Por lo general, estas asambleas se llevan a cabo en estadios, centros de convenciones, salas de conferencias y otros lugares de reunión alrededor de todo el mundo.

"Nuestra fe se centra en el amor por Dios y en el que sentimos unos por otros, no importa dónde estemos físicamente", dijo Marcos Donadío portavoz de los Testigos de Jehová. "El programa de la asamblea de este año subraya la unidad de nuestra familia internacional y la alegría que las personas pueden tener aún en un contexto de estrés y desesperación".

Los dos principios cristianos que guían la decisión histórica de los Testigos son el respeto por la santidad de la vida y el amor al prójimo. "Por mucho que anhelamos reunirnos, la vida es demasiado preciosa para ponerla en riesgo", dijo Marcos Donadío. “Las reuniones virtuales que hemos celebrado en los últimos cuatro meses nos han demostrado a todos que no se trata de dónde estamos físicamente. Se trata de dónde estamos espiritualmente. En muchos sentidos, estamos más unidos que nunca como familia espiritual”.

El programa se presentará en seis entregas, cada una correspondiente a una sesión de la mañana o la tarde de lo que habrían sido los tres días de asamblea. Muchas congregaciones y familias verán la primera sesión de la asamblea durante el fin de semana del 11 al 12 de julio.

Se ha animado a las congregaciones a mantener una breve conversación mediante videoconferencia antes de iniciar la sesión, y entonces dar paso al programa que podrá verse en JW Broadcasting desde los hogares de los asistentes. Se han hecho arreglos para que, al final de cada sesión, grupos más pequeños se reúnan en “salas de charla” para repasar los aspectos más destacados de la jornada. El último fin de semana del evento virtual está programado para el 29 y 30 de agosto.

El programa responde preguntas como: ¿Qué contribuye a encontrar y mantener la alegría? ¿Cómo cultivar la alegría en la familia? ¿Cómo permanecer alegre en tiempos difíciles? Un aspecto destacado del programa será la película basada en la Biblia que considera la vida de Nehemías y cómo él ayudó a la antigua nación de Israel a encontrar alegría en su adoración a Dios.

Los interesados en ver la asamblea pueden comunicarse con una congregación local o acceder al programa ingresando al sitio jw.org, y en pestaña "Biblioteca" seleccionar “JW Broadcasting”. No se cobrará ningún cargo por ver la asamblea.

A principios de marzo, los testigos de Jehová cerraron al público todos los Salones del Reino locales y comenzaron a transmitir sus reuniones semanales por videoconferencia y plataformas virtuales. Su ministerio público en persona también se ha suspendido temporalmente desde marzo y sus miembros participan en métodos alternativos para ayudar a aquellos que están interesados en el mensaje de la Biblia.

Cada año, muchas personas que no son testigos de Jehová asisten a las asambleas anuales. Hay más de 8.6 millones de Testigos activos en todo el mundo; sin embargo, las asambleas de 2019 tuvieron una asistencia máxima de más de 14 millones. Con el programa disponible en línea en cientos de idiomas, la de este año podría ser la convención más concurrida de la historia de los testigos de Jehová.