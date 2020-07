EL GOBIERNO BLOQUEA LA VENTA DE TOMATES Y TENSA LA RELACIÓN CON LOS PRODUCTORES

Varios tomateros denunciaron que fueron interceptados por la Policía, apostada sobre la ruta nacional 86, al comprobar que transportaban tomates, entre otras verduras, mientras la Federación Agraria se moviliza tratando de averiguar qué razones existen detrás de una prohibición que no tiene justificaciones tradicionales.

Luis Galeano, presidente de la Asociación de Pequeños Productores de Palma Sola, El Paraíso y San Juan, se mostró sorprendido por el hecho, y resaltó que “no hay razones, en lo inmediato, para justificar la actuación policial”, y recordó que “en los últimos meses comenzó a crecer una escalada de determinados sectores oficiales contra dirigentes agrarios y los propios productores”.

Este viernes, German Ojeda, llevaba unas diez cajas de tomates y otros cajones conteniendo lechuga y mandioca sobre la ruta nacional 86, cuando, al llegar a la colonia Palma Sola, fue interceptado por la Policía apostada en el lugar hace poco más der un mes, supuestamente para desarrollar actividades de seguridad por el coronavirus.

El productor de El Paraíso, una de las muchas colonias de Laguna Naineck, contó a este medio que “cuando los efectivos divisaron, entre la carga, a los tomates, de inmediato me ordenaron que regrese, y que los deje, ya que no podía trasladarlo”.

“Llevaba el tomate a Clorinda, y durante el procedimiento, con celulares, los policías fotografiaron el cargamento, la guía de traslado y mi DNI. Me acompañaron hasta mi chacra”, aseguró, entre sorprendido y muy molesto”.

“Acababa de cosechar los tomates, era la primera cosecha; hoy hay muy poco tomate, el Gobierno no ayudó a los tomateros esta vez”, dijo. Y agregó: “hago este tipo de viajes, tres veces a la semana, y es la primera vez que me encuentro con algo así”.

Cerca de Ojeda, se movilizaba otro productor, al que también le prohibieron la salida del tomate. Se trata de Celso Adrián Garay, quien llevaba sus tomates a la misma ciudad fronteriza. “Actuó el propio jefe del destacamento, y me dijo que estaba prohibido llevar tomates”.

El cuadro surge en un momento tenso en las relaciones entre la Federación Agraria Argentina, con sede en Laguna Naineck, y el intendente del pueblo, Julio Murdoch, quien mantiene una conducta de confrontación permanente con los bananeros, principalmente, por no compartir algunos proyectos de los federados.

Desde la propia organización aseguraron ignorar que motivaciones podrían existir para que se prohíba la venta del tomate, aunque aseguraron que nada tiene que ver alguna medida sanitaria del Senasa. "Siempre esperamos el apoyo oficial; los funcionarios no dejan de exponer las bondades de su gobierno provincial hacia el campo, pero la verdad es que desde los últimos meses uno siento cierta aversión contra los productores", dijo un dirigente de FAA, de Naineck.

Este año, el Gobierno provincial se mostró completamente desinteresado de la producción de tomates. A diferencia de los últimos cuatro años, esta vez reaccionó con total silencio y dejó de asistir al sector, como lo venía haciendo con semillas y funguicidas, entre otros químicos.