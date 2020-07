El Municipio decomisó tomates abandonados y maní contaminado

Desde la Dirección de Bromatología de la comuna capitalina informaron que en los permanentes y estrictos operativos de control, salubridad e higiene que se realizan en todo el ejido urbano, se decomisaron, durante los días miércoles 15 y jueves 16, más de 6 toneladas de tomates acopiados en la vía pública y cajas de maní no aptas para el consumo.

Así lo indicó el responsable del área, Jorge Tarantini, quien dio precisiones acerca de los operativos efectuados.

“Intervenimos luego de la denuncia de un vecino, que informó que había una gran cantidad de tomates ubicados en cajas desde el miércoles 15, en plena vía pública, en el barrio Villa Lourdes. Desconocemos quién es el propietario de toda esta mercadería, ni si estaba destinada a la comercialización, sólo sabemos, según el testimonio de los vecinos, que había un camión que retiraba determinada cantidad de cajas y luego venía a retirar el resto”, explicó.

Indicó el funcionario que en el procedimiento realizado se retiraron 320 cajas de tomates, lo que hace un total de 6.400 kilos. “Lo único que pudimos verificar de manera fehaciente, según la documentación que acompañaba cada caja de tomates, es que provenían de Jujuy”, señaló.

En ese sentido, manifestó que “esperaremos cuatro días para que se presente el propietario y si observamos que los tomates no aguantan las altas temperaturas y pierden su estado de conservación, tendremos que destruir esa mercadería”.

Al mismo tiempo, Tarantini hizo referencia a otro operativo de relevancia donde se decomisó mercadería no apta para el consumo.

“Efectuamos el decomiso en un supermercado muy conocido de la zona céntrica, también a través de la denuncia de un vecino, de 72 cajas de maní que venían cerradas de manera hermética, porque se encontraban contaminadas con larvas”, expresó.

Seguidamente, añadió que “estas son cajas que vienen cerradas de fábrica, la cual se encuentra en Córdoba, y cuando las abrió un consumidor encontró larvas dentro de los maníes. Por ese motivo, hicimos varios operativos en diferentes supermercados para retirar todo ese lote de mercadería no apta para el consumo”.

Por último, el funcionario informó que entre el miércoles 15 y jueves 16 se clausuraron 16 comercios por realizar ventas fuera del horario establecido por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19.