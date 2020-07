CARBAJAL INVITO AL MINISTRO GONZALEZ A PROBAR EL AGUA DE PALO SANTO

“Quisiera invitar al ministro González a beber el líquido marrón, maloliente y barroso que había en los reservorios de la planta de agua potable de Palo Santo para que tenga una idea de cuál era la realidad de los palosanteños en esta materia, antes de hablar, y acusar falsamente, apelando a su lamentable arrogancia para comunicar determinadas actividades oficiales”, sostuvo el legislador del radicalismo.

Tras un comentario cargado de ironía contra Carbajal, González hizo todo un ensayo sobre las bondades de la política oficial, venerando varias veces al gobernador Insfran, al que identificó casi como un ser supremo, cargado de una capacidad intelectual impropia de un hombre corriente. “Lo invito al ministro a regresar a la tierra, a consumir un poco de humildad, tomando contacto con los demás formoseños, y, de paso, que deje de ensanchar la grieta que los propios peronistas abrieron”, dijo Carbajal.

“Hace pocas semanas fui invitado por un grupo de pobladores a conocer lo que estaba pasando en el pueblo con el agua; vi mucha angustia, nada de respuestas posibles, y si un gran malestar del intendente y sus acólitos por mi presencia”, describió.

“El cuadro era realmente penoso, nos limitamos a hacer visible el problema para movilizar al Gobierno provincial, tan acostumbrado a mentir con su perorata de proyecto de provincia, en la creencia que de ese modo el gobernador y su gente de iban a movilizar; por fortuna para todos así fue, se apeló a la construcción de un canal que en poco tiempo transportó agua hasta el reservorio, desde donde ahora los palosanteños podrán disponer del vital líquido”, dijo Carbajal.

“Lo que vino después es parte de lo mismo: proyecto de provincia, el gobernador que siempre tiene la respuesta, la oposición que sólo está para bastardear, el gobierno que solo piensa en el pueblo, en fin, el discurso de siempre, pero lo concreto es que debió salir la crítica fuerte ante un cuadro desesperante para que haya una reacción”, reafirmó.

“En las últimas horas, mi teléfono no para de sonar; son vecinos de Palo Santo que me agradecen las gestiones por lo del agua, pero en realidad no hice más que contar a través de los medios lo que estaba ocurriendo un pueblo al que quiero tanto, y que no se merece un trato tan indigno como el que estaban teniendo sus vecinos por desidia de los funcionarios provinciales”.