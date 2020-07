“El traslado del mercado demuestra que un peronista puede aplicar un proyecto de la oposición”, planteó Olivera

El intendente de la ciudad, Jorge Jofré, suscribió el contrato de locación para el traslado y reubicación del Mercado Frutihortícola al predio de la Sociedad Rural de Formosa (SRF), ubicado en las afueras de la ciudad, por el acceso sur. El nuevo lugar estará destinado a los camiones de gran porte y en una primera etapa al comercio mayorista. También se utilizará para el desarrollo de actividades con fines culturales, sociales, de esparcimiento, deportivos y comerciales.

“En marzo de 2016, anuncié la necesidad de trasladar este mercado a las afueras de la ciudad, y cité razones de seguridad, salubridad y apariencia, aunque también lo justifique porque el cambio generaría nuevos puestos de trabajo y ofrecería a las familias formoseñas productos más frescos y a mejores precios”, recordó el legislador al contextualizar el tema.

“En los últimos años, la ciudad ha crecido ostensiblemente y juntamente con este desplazamiento urgen modificaciones para acomodarnos a los nuevos escenario”, dijo al exponer uno de los argumentos que maneja para justificar el cambio de lugar de la feria pública que nuclea a decenas de vendedores que ofrecen, sobre todo, frutas y verduras, adquiridas a mayoristas de diferentes lugares del país y, en menor proporción, del interior provincial.

“Esta parte de la ciudad nuclea a una inmensa barriada con vecinos que trabajan en el comercio, la administración pública o profesionales cuentapropistas, por lo que se trata de gente que quiere y necesita un hábitat tranquilo para el descanso y la vida familiar”, describió.

“El gigantesco movimiento que existe en torno al mercado a partir de la madrugada y durante gran parte del día contrasta con esas necesidades familiares”, dijo.

“Además, el tránsito de vehículos pesados, con fuertes ruidos, representa un verdadero peligro para los transeúntes de una avenida sumamente transitada y para los vecinos mismos. En ese mismo orden de cosas, el deterioro de las calles está a la vista. El pavimento no fue pensado para este tipo de actividades, entonces es lógico encontrarnos con los baches que hoy vemos”, agregó.

“Por otra parte, el acarreo y la descarga de este tipo de producto atrae todo tipo de insectos, además de los olores propios de las verduras y las frutas en descomposición. No creo que todo esto sea del agrado de los vecinos. No se lo merecen”, continuó.

Olivera también dijo que el paisaje vecinal se “desdibuja completamente con un mercado de estas características, un aspecto que los concejales debemos tener siempre en cuenta para priorizar la belleza natural de la ciudad, además de las inversiones que los vecinos hacen en sus propiedades para hermosearlas”.

“Hace muchos años vengo proponiendo llevar el mercado frutihorticola fuera de la ciudad, ya que se trata de un lugar ideado para el mayoreo; acá vienen a comprar los comerciantes que ofrecen frutas y verduras en sus locales, ubicados en los barrios o, tal vez, en los grandes supermercados”, refirió.

“Entonces propuse que la actual estructura pasé a ser minorista; que se instalen ahí pequeños comerciantes para ofrecer las mismas frutas y verduras a los vecinos de la ciudad. Para ello deberán cargar sus góndolas, por ejemplo, con productos que provengan de las huertas ubicadas en los alrededores de la ciudad e inclusive del propio mercado frutihorticola”, explicó.

“De esta forma se generarían nuevas oportunidades laborales, se fortalecería la producción primaria que existe en los barrios aledaños de la capital, como el Lote 4 y, los vecinos podrán optar por productos frescos y seguramente con precios más ventajosos”, apreció.

“Acá hay una realidad que excede largamente lo que se pretende imponer, y es que la oposición en todo este tiempo, tanto a nivel municipal como provincial ha sido una verdadera máquina de generar ideas y proyectos, pero generalmente fueron escondidos, eliminados o relativizados, sólo por provenir de un sector distinto al que gobierna”, advirtió.

“Por eso, aunque algo demorado, celebro que el intendente Jofrè haya adoptado esta decisión, lo que demuestra que un funcionario peronista puede hacer suyo un proyecto que proviene de un dirigente de la oposición, y eso, lejos de denostarlo, lo muestra hábil e inteligente; en definitiva, prioriza lo mejor para el vecino”, consideró.