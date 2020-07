CARBAJAL AVISÓ QUE LA TARIFA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA NO CAMBIO CON ALBERTO 

El jefe de la bancada opositora en la Legislatura provincial, recordó que durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, “Insfran se la pasó cascoteando a la administración nacional por los valores extraordinarios de la energía eléctrica, la dolarización de los servicios, la concesión en manos de amigos y toda una extensa perorata, propia del peronismo que primero inventa enemigos, luego les otorga un discurso, para, finalmente, subirle a un ring donde dirime fuerzas siguiendo su propio protocolo. Esto es tan histórico, como el mal endémico de este espacio que en los últimos 70 años ganó diez elecciones presidenciales, y jamás tuvo la decencia de asumir el tremendo daño que le hizo a los argentinos”, parafraseó.

“¿Alguien puede decirme si cambió algo con el servicio de energía eléctrica en Formosa, o en el país, con Alberto Fernández?”, interrogó. “Todos conocemos la respuesta, y la razón es muy sencilla: tiene que ver con la mentira de siempre, esa que siembra Insfran para intentar erosionar al adversario de turno, en su intento de escalar políticamente; pero lo hace en base a calumnias, porque no se le cae una idea para debatir y, sobre todo, para proyectar una provincia sobre ejes reales, como las fuentes de trabajo, esa que podría evitar la fuga de miles de jóvenes cada año”, acotó Carbajal.

“Desde REFSA, aseguran que Gildo pidió una tarifa de energía eléctrica diferenciada, pero no tuvo ninguna respuesta del expresidente Macri, al que se acusa de haber aumentado el costo de la energía en un 3000%. Me pregunto qué le respondió el presidente Fernández, de su mismo espacio político, principalmente en los primeros meses de administración, cuando gobernó sin la pandemia”, enfatizó.

“REFSA es un colosal negocio, cuyos beneficiarios son unos pocos funcionarios que se reparten una millonaria torta, mientras bajan un discurso falaz, donde recriminan el valor elevado de la energía para usuarios con ingresos muy bajos”, opinó.

“La única empresa que no paró de crecer en Formosa en todos estos años fue REFSA; ¿alguien sabe cuánto factura esta firma?, o ¿Cómo se compone su estructura operativa? Es el mismo misterio que rodea a toda la administración provincial cuando de costos financieros se trata”, consideró.