Investigan a fiscales, acusados de violar la cuarentena al participar de una fiesta

El expediente 2749/20 habilitó las investigaciones pedidas por el ministro del alto cuerpo, Ariel Gustavo Coll, a través de un sumario administrativo que será conducido por la secretaria de Trámites, María Celeste Córdoba.

Entre los acusados aparecen el Defensor Oficial, Darío Gon; el Fiscal, Diego González y la Defensora de Pobres y Ausentes, Marta Isabel Castro, todos de Las Lomitas, además de otras personas identificadas en el expediente, aunque la información recogida por este medio no determinó si pertenecen o no a la Justicia ordinaria de la provincia.

Los hechos ocurrieron el 23 de julio, con motivo del cumpleaños 34 del Defensor Oficial de Las Lomitas Darío Gon, en un lugar no identificado de Las Lomitas.

“Resulta particularmente grave que los funcionarios encargados de aplicar la ley, violenten con su conducta el contenido de la misma, incurriendo “prima facie” en las infracciones contempladas en el Artículo 6º incisos “b” y “f” del Reglamento Interno de Administración de Justicia, sin perjuicio de la presunta violación del Artículo 205 del Código Penal, para cuya investigación, separadamente, deberá darse intervención al Procurador General a fin de que determine cuál será la Fiscalía interviniente, en tanto los tres funcionarios que estarían involucrados, son los únicos miembros del Ministerio Público de la Tercera Circunscripción Judicial”, planteó Coll al sostener su acusación.