AUTOCONVOCADOS EXIGIÓ A INSFRÁN DISCUTIR UN NUEVO AUMENTO SALARIAL

Nilda Beatriz Patiño, secretaria general del gremio Docentes Autoconvocados a través de nota dirigida al gobernador Insfrán, recordó que los docentes formoseños “llegamos a agosto sin novedades ni convocatorias para discutir el incremento previsto para junio acordado en las paritarias nacionales de marzo y anunciado por usted en Formosa como alternativa para mejorar el 15% otorgado en marzo”.

En la nota presentada el 29 de julio, la sindicalista recordó que la mejora del salario de marzo era en cuotas o tramos y tendría vigencia hasta junio, al reeditar expresiones del propio gobernador. “También Insfrán aclaró que había apelado a esa metodología por no contarse aun con el Presupuesto de Cálculos y Recursos de la Nación y en consecuencia no disponerse de sus pautas para la elaboración del Presupuesto Provincial”, subrayò.

El pedido de los Autoconvocados presentado por Mesa de Entrada de Casa de Gobierno continua de la siguiente manera; “Cercanos ya a agosto, los docentes regresamos del receso, retomamos las clases virtuales con todo lo que esto implica en el presupuesto individual y familiar; y sin novedad respecto a su anuncio de marzo. Por ello –nuevamente- le solicitamos la convocatoria a discutir nuestros salarios en una mesa paritaria con las demás organizaciones legalmente constituidas.”

“Entendiendo que nuestras realidades se han modificado en todo sentido, desde una inflación que disparó los porcentajes por encima de cualquier reclamo que pudimos haber hecho en marzo, llevando el costo de vida a más de 60 mil pesos para que una familia tipo no caiga por debajo de la línea de la pobreza, es que solicitamos se concrete el aumento tan necesario para las/os trabajadores/as y sus familias”, advirtió Patiño.

“Como gremio y como trabajadores y trabajadoras sabemos que estamos en una crisis mundial, nacional y provincial, pero la mayoría de los/las docentes no podemos seguir haciéndonos cargo de la educación argentina y formoseña con nuestros magros salarios; por todo ello entendemos y apelamos a la concreción de su anuncio en el mes de marzo, y esperamos una repuesta de manera urgente”, reafirmó.

Patiño finaliza la nota esperando desde el Gobierno la convocatoria a reunión de paritaria para conversar sobre lo reclamado y otras derivadas de la pandemia y/o el anuncio de la recomposición salarial.