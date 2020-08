PLANES DE AUTOAHORRO: DICEN QUE UN FALLO MARCARÁ UN PRECEDENTE

El Juzgado Civil, Comercial y Minas 2, a cargo de Matías Mezzano, durante la feria judicial, resolvió frenar el incremento de las cuotas de un plan de autoahorro de la empresa Círculo de Inversores SA de Ahorro Para Fines Determinados (Peugeot Citroën Argentina), se trata de la primera vez que en la ciudad de San Luis se limitan las cuotas. El criterio tiene apoyo en una resolución de la Cámara de Apelaciones, Civil, Comercial y Minas, que había revocado un rechazo a una medida cautelar el pasado 7 de julio. Afirman que el fallo cambió el criterio de los juzgados civiles, que hasta ahora refutaban las medidas cautelares referidas a planes de autoahorro. Señalan que el fallo marcará un precedente.

El caso se remonta a un damnificado que integra, desde abril de 2017, el plan de un Peugeot 2008 Active 1.6, de 84 cuotas. A partir de marzo de este año, el autoahorrista, que es empleado público, no pudo continuar al día con sus obligaciones ya que las cuotas sufrieron un fuerte incremento: el primer pago fue de $3.500 y el último estuvo cerca de $24 mil, lo que comprometió su salario en poco más del 46%. Ahora con la determinación de la Justicia, si hay eventuales incrementos en el importe de las cuotas, no podrán superar el 20% del valor de la última factura.

“Los vehículos contienen muchas piezas importadas, entonces el precio del auto está atado al dólar, de ahí viene el inconveniente, por la crisis económica, la desvalorización de los salarios, el aumento de las cuotas por encima de la devaluación y la inflación. Así, la presión del pago de la cuota pasó a ser un porcentaje muy elevado del salario, una situación parecida a la de fines de 2001, donde hubo que crear medidas similares para evitar que el impacto del aumento sea de golpe y de manera fuerte sobre los salarios. Lo que se intenta con este tipo de medidas innovativas es cambiar una situación que es muy dura para la gente”, sostuvo Mezzano, quien además es titular del Juzgado de Ejecuciones Fiscales y en tiempos de feria está a cargo de los juzgados civiles, laborales, de Paz Letrado y Electoral.

Según manifestó, el fallo deja un precedente para que quienes se encuentran en la misma situación puedan seguir el mismo rumbo. Por regla, cada suscriptor de planes de autoahorro que esté afectado debe hacer su pedido de forma individual ante la Justicia, salvo que alguna asociación de consumidores entable una demanda de manera directa. “Seguramente va a marcar un futuro, abre una puerta interesante para la gente que está frente a este escenario, se trata de aliviar el impacto que ha tenido la devaluación y el aumento consecuente de las cuotas de productos importados”, añadió.

El juez remarcó que la base que permitió dictar la medida es la alteración del equilibrio contractual y las prestaciones a cargo de las partes en perjuicio, en este caso del consumidor, que además se encuentra especialmente protegido por legislación.

“Un aspecto importante es que como esto está contemplado por la Ley de Defensa del Consumidor, las partes acceden a la Justicia gratuita, es decir, no tienen que abonar para litigar. El fallo se dictó durante la feria judicial, esto es uno de los tantos ejemplos que muestran que la Justicia sigue con su trabajo”, opinó.

QUÉ DICEN LOS AUTOAHORRISTAS

En San Luis la lucha en contra de las subas de las cuotas tiene más de un año de desarrollo. Más de 5 mil damnificados, que integran un grupo de cerca de 2 millones de personas en todo el país, esperan que los valores se retrotraigan a mediados de 2018 o que la Justicia actúe en consonancia a sus intereses. “Seguimos con el reclamo por el valor móvil de la unidad y el sistema de venta de los planes. El reciente fallo es positivo porque la Justicia ha empezado a interpretar que lo que nos acontece es un reclamo genuino; asimismo, instamos para que se trate el valor móvil de la unidad que no se ajusta ni al dólar ni a la inflación”, sostuvo Damián Cabáñez, uno de los damnificados por los aumentos.

“Para nosotros es un precedente y cada uno de los que hemos hecho presentaciones lo haremos saber a nuestros representantes. En mi caso, por ejemplo, no tengo solución al día de la fecha, primero se dilató por la pandemia, luego por licencias y por la recesión invernal. Vamos a tratar de hacer otras cosas”, manifestó otra damnificada, Graciela Ramos.

“Marca un precedente que puede jugarnos a favor. Los aumentos continúan, en mi caso trabajo de manera independiente y por suerte logré que me paguen el IFE; las dos cuotas que me han pagado fueron directo a la cuenta de Volkswagen. Es imposible ponerme al día. Seguimos con la lucha”, afirmó María Esther Quiroga.