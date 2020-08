NOELIA LUNA ASEGURO QUE EL RECLAMO DE LA OPOSICION EMPUJO A GILDO A BUSCAR AGUA

La diputada provincial, Noelia Luna consideró que el coronavirus se transformò en “la nueva excusa del gobernador para evitar trabajar por los formoseños”, y sostuvo que “recientemente vimos el montaje de una pantalla gigante transmitiendo en vivo la terminación de una obra que, si no hubiera sido mediáticamente reclamada por la oposición en Palo Santo, miles de vecinos seguirían sin agua”.

“La actuación fue solo una pantalla más para esta administración que se aferra a un “auto” aislamiento como muestra de inoperancia, y luego de exponernos a la más extensa cuarentena mundial, hoy está sin rumbo fijo y con una inmensidad de problemas muy antiguos que no fueron resueltos, sin dudas son de extrema necesidad, como el agua”, recriminò la legisladora opositora.

“En el oeste, el agua es un sueño de muchos años, una obligación inconclusa del Estado, y un detalle que la Justicia pasó por alto en varias oportunidades; es muy triste que en plena era de la modernidad y la tecnología estemos exigiendo al Gobierno que afloje los fondos necesarios para que en el área más pobre del territorio podamos tener agua potable. El líquido que actualmente llega de amarronado, contaminado y lejos de ser saludable, no es la misma que toman el gobernador y sus colaboradores en sus visitas por la zona, pedirles que tengan vergüenza es demasiado”, apreció Luna.

“Las personas están destinando gran parte de sus salarios a comprar agua envasada, cuando deberían tener hace mucho tiempo agua de calidad en sus hogares, sin embargo, la codicia y la inoperancia de un Gobierno como el de Insfrán sigue acrecentando el saldo negativo que genera la espera obligatoria a la que vienen sometiendo al oeste desde hace mucho tiempo”, agregò.

“Los concejales de Juntos por el Cambio, de distintas localidades de la geografía provincial vienen alzando la voz, con ideas, proyectos que no son escuchados por los funcionarios provinciales porque miran el color de la bandera, se olvidan de la voz del pueblo, mientras rechina el olor de la soberbia del oficialismo; son los concejales los que más cerca se encuentran de la gente, quienes en las zonas del interior están muchas veces codo a codo con el vecino, pero para los jefes comunales es más importante cercenarles la palabra, callarse contra el patrón Insfran, pero alzar la voz por los comentarios de un dirigente radical de Mendoza, como es el caso de Cornejo. Este es el modelo formoseño, ese que se encuentra agotado, lejos de la realidad y cada vez más perjudicial para el futuro provincial”, atacó.

Y cerró sin abandonar el tono: “En el oeste queremos agua de calidad, basta de pantallas que intentan desviar la atención para los negocios de los amigos, la Justicia tiene que tener vendas en los ojos para la imparcialidad, no para ser guionada dentro de esta obra teatral, basta de excusas y a ponerse a laburar”.