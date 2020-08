Productores locales llevaron al SENASA a la Justicia, por el ingreso de banana ecuatoriana

“En todos los supermercados, verdulerías y fruterías de Formosa, Clorinda y otras localidades de nuestra provincia se vende la banana de origen ecuatoriano”, dijo Pánfilo Ayala, director titular de la FAA, y uno de los firmantes de la denuncia. “El SENASA no hace nada, a pesar de que el ingreso de la banana ecuatoriana está prohibido desde 2005 por aplicación de la Resolución 99/1994, de la ex Secretaría de Agricultura, y la Resolución 520/2005 del propio SENASA”, añadió.

“Al no aplicarse estas normas, los funcionarios del SENASA están incursos en el delito del art. 248 del Código Penal: incumplimiento de los deberes de funcionario público”, profundizó Ayala.

Los productores formoseños se consideran directos perjudicados ya que se pone en riesgo el Estatus Fitosanitario de este cultivo, el cual se encuentra libre de enfermedades que otros países como el Ecuador lo tienen, en este caso la Sigatoka Negra,

“Nuestros cultivos están en riesgo de infestación por la falta de control y fiscalización del organismo del gobierno que debería impedir este ingreso ilegal”, advierte el texto de la denuncia que se presentó por la web, única plataforma posible por la pandemia.

DECOMISOS EN SALTA Y JUJUY

En la denuncia, los productores señalaron que “en Formosa no pasa nada; a pesar de la prohibición, no hay controles. La fruta ecuatoriana ingresa sin ningún problema a nuestra provincia en violación de las resoluciones 99/94 y 520/05; pero en otras provincias del norte argentino, el SENASA sí controla y actúa”.

Así, señalaron que “en los últimos días se realizaron importantes decomisos de banana de origen ecuatoriano en las provincias de Salta y Jujuy. Funcionarios del SENASA decomisaron cientos de kilos de banana extranjera en supermercados de la ciudad de Orán y otros 820 kilos en el Mercado Concentrador Frutihortícola de la localidad jujeña de Perico. Estos cargamentos fueron interdictados, decomisados y destruidos por agentes del Centro Regional NOA Norte del SENASA”, aseguraron.

“Lo que pretendemos con esta denuncia es que los funcionarios del Gobierno nacional también actúen en Formosa y protejan la salud de la producción de banana de nuestra provincia, que está amenazada por el ingreso ilegal de fruta extranjera”, señalaron los productores de Laguna Naineck.