Olivera pidió terminar con la corrupción en cooperativas ligadas con el Estado provincial

“Vengo reuniéndome con muchos grupos que forman parte de cooperativas contratadas por el Estado provincial para construir estos módulos; en las últimas semanas, según ellos mismos, comenzaron a apretar y a echar a muchos; ocurre que eran obligados a retornar parte del dinero que se les pagaba”, reveló.

“Esclavos del Siglo XXI, en Formosa; una falta de escrúpulos y de dignidad, impropios de profesionales que se muestran como administradores de organizaciones que en aparecen como cooperativas, pero no tienen absolutamente nada de la filosofía que postulan los verdaderos cooperativistas”, sostuvo.

“Como se rehusaban a esta práctica eran echados; me mostraron fotos de arquitectos, maestros mayores de obra, dirigentes políticos y funcionarios públicos, metidos en esta porquería; también pude escuchar audios donde queda establecido este método perverso de quedarse con dinero producido por el esfuerzo ajeno”, contó.

“Lo peor es que hoy parece natural en estas cooperativas que para formar parte de ellas, hay que compartir el salario; no se puede permitir este estado de cosas, por lo que pido a la Subsecretaria de Trabajo, al Ministerio de Planificación, a los organismos y funcionarios que correspondan a inmiscuirse en este escenario, en defensa de formoseños que lo único que tienen es su trabajo y su dignidad”, reclamó.

“Muchos de ellos creen que este atropello llega a niveles tan altos del Estado que nada ni nadie podrá modificarlo; uno escucha relatos escalofriantes de aprietes y hostigamiento, en medio de lágrimas que tratan de esconder mucha frustración y bronca”, confesó.

“El Estado contrata a estas organizaciones; más que nadie tiene la obligación de exigir limpieza administrativa y apego a las leyes”, dijo Olivera.