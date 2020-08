COMPUTADORAS: CARBAJAL PROPUSO UNA LÍNEA DE CRÉDITOS LOCAL PARA LOS DOCENTES

“El Gobierno provincial se debe hacer cargo de los préstamos para comprar las computadoras, facilitando los trámites que deben realizar los docentes”, consideró el jefe de la bancada opositora en la Cámara de Diputados provincial.

“Con el lanzamiento de la línea de crédito a través del Banco Nación, lo único que se logró fue es complicar la operatoria; sin embargo, al hacerse cargo cada provincia, los docentes no tienen que tener otra caja de ahorro, se les descontaría automáticamente de los haberes y sería más ágil, y el Ministerio de Educación a través del Departamento de Personal corroboraría los importes de los haberes del personal docente”, apreció.

La postura del legislador radical tiene que ver la línea de créditos a través del Banco Nación para que los docentes de todo el país puedan adquirir equipos informáticos; con apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo, los préstamos estarían a disposición a partir del miércoles 29 del mes en curso.

“Pareciera que ni el gobierno ni el ministro Trotta tuvieron en cuenta la cantidad de docentes que necesitan una computadora para llevar adelante sus clases virtuales. Los créditos se agotaron rápidamente, lo que era de esperar, teniendo en cuenta la cantidad de créditos que el gobierno lanzó y la cantidad de docentes que necesitan del elemento informático”, recriminó Carbajal.

“Al poner en marcha el préstamo, el presidente del Banco Nación consideró que el sistema financiero tiene que estar al servicio de todos, y, en particular, cerca de los que más necesitan, y también que se impulsan líneas de créditos accesibles para aquellos que tienen una gran responsabilidad, que es la de brindar educación a nuestros jóvenes para construir un mejor futuro y en un país con inclusión”, contextualizó el diputado.

Sin embargo, planteó que “para cumplir con la solicitud, los requisitos lejos están de simplificar los trámites para que los docentes puedan acceder rápidamente a las computadoras tan necesarias”.

Y justificò: “En la página Web del Banco Nación en la solapa de usuarios se encuentran los requisitos, en ella indica que a los créditos podrán acceder, quienes perciban un ingreso promedio en los últimos tres meses, por todo concepto, un monto superior al equivalente a cuatro salarios mínimos vitales y móviles”.

También que previo al desembolso del préstamo el cliente “deberá contar con, al menos, una caja de ahorro o bien, deberá abrir una a través de la APP de Banco Nación”, añadió.

“Seria de fundamental importancia que a la iniciativa nacional se sumen las provincias, nosotros nos referimos concretamente a la nuestra. El Ejecutivo provincial, como socio mayoritario del Banco Formosa, debería implementar con premura una línea de créditos similar a la del Nación con la ventaja de que los docentes ya tienen una cuenta sueldos y las cuotas se podrían descontar directamente, cosa que no ocurriría si la opción fuese otra entidad financiera”, sugirió.