Aseguran la continuidad de Enfermería y la validez de los títulos de grado en la UNaF

Desde la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) han asegurado que no esperaban una evaluación tan compleja en lo que comprende a los alcances que tiene la Licenciatura en Enfermería.

Desde un inicio, las dificultades se vieron planteadas por errores de la anterior gestión, y los factores se desencadenaron a partir de la completa ausencia de una primera etapa de acreditación, que, en cuatro años, nunca estuvo, al parecer, en los planes de la exdecana, ni siquiera en la presentación de prórrogas ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

La actual gestión consiguió dicha prórroga para la presentación y trabajo en contratiempo, ya que se entiende que con todas las dificultades que conlleva cualquier proceso de acreditación, reunir la documental pertinente y elaborar estrategias de mejora de la carrera precisan de un tiempo determinado, ya que se trata de documentaciones complejas y delicadas que exigen un tratamiento detenido y exhaustivo.

Tampoco fue muy auspiciosa la relación entre la cantidad de dedicaciones exclusivas y las consecuentes investigaciones que se suponen deberían existir, siendo una de una de las debilidades que presenta la carrera de Enfermería al no haber un contralor que las regule, dejando en evidencia la falta de compromiso de ciertos docentes con la exclusividad o dedicación exclusiva que tienen como responsabilidad.

A todo esto, hay que agregarle una falta de coordinación con quien ocupaba un cargo de relevancia en actividad como es el caso del Dr. José Luis Décima con quien hubo un compromiso para las prácticas de los enfermeros pero que no pudo prosperar debido a la pandemia.

Ahora mismo, el equipo técnico de la Facultad de Ciencias de la Salud solicita encarecidamente que se considere la posibilidad de tener en cuenta por parte del comité de evaluación de la CONEAU, todas las actuaciones y análisis pormenorizados que la unidad académica ha presentado para tales fines.

Pese a este escenario adverso en el proceso de acreditación, los egresados de la cerrera de Enfermería tienen un alto grado de formación profesional y de excelencia, y consiguen insertarse con éxito y celeridad en el mercado laboral público y privado.

Es así que los egresados fortalecen el reconocido sistema de salud del Gobierno de la provincia de Formosa, demostrado en el actual escenario crítico por la pandemia del CO-VID 19.

Ante esta situación desde el rectorado de la Universidad Nacional de Formosa se garantizó la continuidad de la carrera, y además se afirmó que no están en riesgo ni las fuentes laborales de los docentes ni mucho menos la continuidad pedagógica.