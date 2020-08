CARBAJAL RECRIMINO EL REGRESO A CLASES SIN PERSONAL DE LIMPIEZA, NI PORTEROS

El legislador de la UCR recordó que el Gobierno nacional anunció un aporte de 2.300 millones de pesos, para la adquisición de insumos (alcohol, lavandina, artículos de limpieza, tapabocas, etcétera) y para obras destinadas a garantizar el acceso o la provisión de agua en las instituciones, reparaciones de sanitarios y acondicionamiento de higiene y seguridad.

“En la provincia no se observan obras destinadas a higiene y seguridad, como tampoco el acceso o provisión de agua en las instituciones, limpieza de los tanques de agua, sanitizantes, etcétera”, planteó.

“El reconocimiento que se les ha otorgado a los docentes por el trabajo durante la pandemia fue la suma extraordinaria de $4.840 que se abonarán en cuatro cuotas de $1210, monto que no llega a cubrir los gastos que demandó la atención a los niños en forma virtual”, reprochó.

“La pandemia desnudó la realidad digital de la provincia, al no poder conectarse miles de estudiantes por no contar con un teléfono celular con tecnología y memoria suficiente para recibir las tareas diarias de los docentes, además de conexión de internet o wifi, de alcance insuficiente”, agregó.

“La improvisación del manejo en cuanto a la educación se puede observar, al no poder garantizar mínimamente a los docentes de la provincia créditos para la compra de computadoras. Se pudo conocer que solamente 200 docentes en toda la provincia pudieron acceder al publicitado crédito”, revelò.

“Por otra parte en vez de simplificar la operatoria, la complicaron más todavía; para entenderlo mejor: se canaliza a través del Banco Nación donde hay que abrir una caja de ahorro cuando el gobierno puede descontar automáticamente del sueldo a través del Banco Formosa, entidad que agrupa a toda la administración pública; dejan a la deriva a miles de docentes que no cuentan con computadoras o teléfonos de alta gama para poder realizar y enviar las tareas y videos tutoriales”, acusó Carbajal.

“Nada se dijo de las escuelas inclusivas, cómo enfrentar la pandemia con los niños de capacidades diferentes, no se habla de docentes integradores para acompañar y garantizar sistemáticamente en la trayectoria educativa integral”, siguió. “Si hasta parece una burla que desde Economía anuncien la prolongación de cuentas positivas para el Estado provincial, -algo que satisface-, y no tengan la mínima practicidad para resolver el tema de posibilitar a docentes y también a alumnos el acceso a tecnologías superadoras”, redondeó.

“Ya lo dije, y ahora insisto: nuestra provincia de Formosa, no cuenta con un ministro de Educación acorde a los tiempos que estamos viviendo, y esa responsabilidad tiene un solo responsable”, reafirmó.