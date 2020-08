ACEVEDO ACUSÓ AL EXCONCEJAL FABIÁN RODRÍGUEZ DEL ATAQUE AL MUNICIPIO 

“No es la primera vez que este sector actúa de forma violenta y extorsiva, como lo hicieron anteriormente en el área de Recursos Humanos y en el Concejo Deliberante”, expuso.

El funcionario explicó que en el transcurso de la mañana “el grupo comandado por Rodríguez ya venía con claras intenciones de agredir e ingresó sin permiso alguno a la sede de la Secretaría de Servicios Públicos, y a los gritos comenzaron a desafiar a todos”.

“Fue allí cuando personal municipal les pidió, de buena manera, que se retiraran porque además de quebrantar la tranquilidad se presentaron sin las precauciones por el coronavirus, como el barbijo o respetando el distanciamiento social”, prosiguió.

“En ese momento -precisó- elevaron el nivel de violencia y comenzaron a agredir verbal y físicamente a todos”.

“Estos inadaptados argumentaban que habría despidos en la Municipalidad, cuando nunca los hubo y ni siquiera ha pasado por el pensamiento de alguien tal situación. Fue solamente una excusa para hacer daño, por cuanto el Municipio funciona con normalidad, abonando los salarios en tiempo y forma y con aumentos. Es decir, no hay ningún motivo, y si lo hubiera, tampoco es la forma de reclamar”, recalcó Acevedo.

Dejó en claro que este tipo de acciones “no serán toleradas” por cuanto “no se trata del ataque a una gestión sino a los vecinos de la ciudad”.

“En el marco de la ley vamos a impulsar la causa judicial pertinente. En los años que llevamos de ejercicio democrático y en un municipio que se basa en la defensa de la persona de carne y hueso no pueden venir personas como éstas, con intereses espurios, y generar conflictos por causas inexistentes”, enfatizó.

En ese sentido, aclaró que la denuncia penal por daños y lesiones presentada ante la comisaría segunda de la Policía Provincial será impulsada al juzgado penal correspondiente.

“Lo que debe quedar en claro es que estas personas tienen una forma de actuar propia de grupos delictivos y que no es la primera vez que lo hacen y esto no puede ni debe quedar impune”, concluyó.