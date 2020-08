CON OTROS ACTORES, PERO CON EL MISMO MÉTODO, VOLVIÓ LA PERSECUCIÓN A JOFRE

Los resultados electorales de las dos últimas elecciones generales en la ciudad, mostraron el poderío del ingeniero, derrotando a los postulantes oficialistas, pese al gigante derroche de dinero y la inmensa estructura puestos al servicio de Fernando De Vido, primero, y de Ramiro Fernández Patri luego, en 2019.

El gobernador Insfran está decidido a morir en el cargo, entonces todo aquel que pretende evitarlo es visto como un estorbo. En su personalidad no existe el disenso, ni la voluntad popular, sólo el proyecto personal, para el cual aparece aliado a quienes están decididos a seguir ordenes, a cambio de pequeños espacios de poder, donde los límites están claramente establecidos, y quien los cruza, irremediablemente, pierde el beneficio, y pasa a engrosar la temible lista de los antipatrias o parias aldeanos, por lo general reservada a la oposición política.

Lo ocurrido este lunes en el edificio de 9 de Julio, guarda similitud con el escrache que, en agosto del año pasado, realizó Coqui Zarza contra el Intendente Jorge Jofré en su domicilio particular. Entonces, el sindicalista y hoy legislador provincial del PJ que responde al gobernador Insfran, y recibe órdenes directas del jefe de Gabinete provincial, movilizó a decenas de afiliados de la organización que hoy conduce entre tinieblas, desde hace décadas, hasta las narices de la vivienda del intendente municipal, acusándolo de “aprietes y humillaciones”.

El fondo de la movida fue otra: erosionar la gestión municipal, siguiendo órdenes del quinto piso, donde está muy apuntalado el temor al crecimiento político y social del jefe comunal.

Una metodología muy similar es la que aplicó ahora Fabián Cáceres, un exconcejal peronista, e identificado por administrar varias cooperativas contratadas por el propio Jofrè para trabajos en materia de servicios públicos municipales.

“Lo que pasa es que varios miembros de una de sus cooperativas fueron bancarizados, por lo que tuvo que dejar de manejar discrecionalmente el dinero de los que trabajaban, y su nueva realidad lo golpeó duro”, reveló un funcionario municipal que dijo conocer al detalle los movimientos de Fabi, quien también conduce una organización gremial que nuclea a trabajadores municipales.

Pero mientras para algunos, el golpe dado en Servicios Públicos este lunes, podría responder a lo ocurrido en el seno de su cooperativa, para otros, el hombre hace tiempo cruzó la vereda, tentado por las mieles del principal poder formoseño, donde existe la plena creencia de que todo suma; no importa las credenciales del contratado, ni sus convicciones, solo su capacidad para hacer daño.

Pocas horas antes de la irrupción de Rodríguez y su grupo en la sede municipal, Coqui Zarza, anticipaba la movida de su colega sindical, mediante una publicación en Facebook.

Bajo el simbólico título “La lucha nunca se abandona”, el Zarza escribió en la reconocida red que “hoy más que nunca seguimos reclamando por nuestros derechos”. Y, a renglón nomás, ensayó los reclamos que reivindican la supuesta lucha gremial: “Pedimos el pase a planta permanente, ascensos de categoría, el nuevo estatuto escalafón, jerarquización, aumento del plus por tareas insalubres y riesgosas. Promesas incumplidas por el Intendente.

Más firme que nunca SITRAMF”. El texto fue acompañado por varias imágenes del escrache de hace un año al intendente en su casa.

No se trata de coincidencias. Acá hay un sello inconfundible, y un modus operandi tradicional e histórico en Formosa, perteneciente a funcionarios abulonados en el Gobierno provincial, temerosos de perder los beneficios del poder, y de que sus andanzas finalicen en la otra Justicia, aquella que también saltará el cerco cuando las autoridades provinciales sean otras.

Seguramente, seguirá la persecución, y tal vez se imponga un cambio de metodología, pero persistirá la brutalidad, el engaño discursivo y el avasallamiento, porque el proyecto puede mucho más que el canto social.