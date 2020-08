Dicen los expertos que los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus se sentirán todavía dentro de muchos años. Y pocas cosas dejan tanta huella en el futuro de los países como la calidad de la educación, y en este caso es la ausencia de ella que se da en nuestro país, por momentos es casi un privilegio.

La pandemia aceleró el privilegio de poder acceder a una calidad educativa. Las consecuencias de perder la partida que juegan los docentes hoy en las aulas se verán en su mayor parte cuando quizás ya sea demasiado tarde, un niño hoy si acceso a la educación es un adulto son posibilidades de libertad, de poder decir mejor su futuro.

En estos momentos en nuestro país la verdadera grieta que debemos mirar con la educación es el acceso a internet. Nuestro país tiene muy poca experiencia en educación a distancia, no está preparada no tiene inversión, porque la inversión educativa no es una constante, es una planificación de gobiernos de turnos, pero no inversión en política educativa.

La educación virtual al ser el opuesto a la educación presencial, no cuenta con el apoyo del aula, nuestro laboratorio vivo y colaborativo, en los salones nuestros alumnos están ahí vemos su cara, en el aula es donde trascurre el lenguaje educativo, es el espacio en que coinciden el educador y el educando en un mismo tiempo, espacio y entorno. Eso perdemos con esta pandemia, el contacto con el otro, perdemos humanidad.

Este entorno es el aula, que permite el contacto auditivo y visual entre los actores principales de la educación, y permite también que se den los procesos motivacionales, fiscalizadores y evaluativos de manera directa.

Garantizar la educación en cualquier tipo de contexto, es asegurar un derecho primordial de las personas. Niños aislados en “educación virtual” sin derecho a paseos y distracción al aire libre. ¿Cómo podemos Garantizar la educación como derecho? ¿Si la educación es un derecho fundamental, y la educación ahora es virtual, tener internet también debería ser un derecho fundamental y el estado debería brindarlo para poder garantizar el derecho a la educación?

No se pueden copiar modelos educativos virtuales cuando las brechas tecnológicas y socioeconómicas son muy fragmentadas en un país como Argentina.

La educación es un derecho de los niños y adolescentes, pero… ¿Cómo se garantiza con la educación virtual ese derecho, habiendo tantos pobres? Y cuando no hay ni para comer en muchos de ellos con una pobreza galopante que no deja de crecer.



(#) Prof. de Historia (La Plata, Buenos Aires)