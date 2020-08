LLEGO “DON SEBASTIÁN”, LO MEJOR EN CARNES A LA ESTACA DE LA CIUDAD

El asado es el principal símbolo de la cocina de Argentina, al que no escapamos los formoseños, más allá de las particularidades al elegir la carne, cocinarlo, servirlo y regarlo.

El asado lo hace uno y lo hacemos todos. Es uno quien prende el fuego y somos todos quienes servimos el agua, el vino o la cerveza. Es uno quien quita la grasa de la carne y somos todos quienes cortamos los quesos y los salames. Es uno quien se moja mientras cocina el asado, porque este es un acontecimiento no se suspende por lluvia, y somos todos quienes le sostenemos el paraguas. Es uno quien se lleva el aplauso, pero somos todos quienes lo aplaudimos.

Los asados se organizan porque sí. Nada de esperar a un aniversario de cumpleaños o a una fecha patria –aunque, claro, esos serán otros motivos para echar la carne a la parrilla–. Si somos diez, fantástico (no se sorprenda al escuchar la frase “cuantos más, mejor”); y si nos toca ser nada más que tres, también estará muy bien. Será menos cantidad de choripanes, colitas de cuadril, matambres, pechitos de cerdo o cualesquiera sean los cortes elegidos. Pero una premisa se mantendrá intacta: la alegría de juntarnos.

Pero quien mejor reúne hoy, en Formosa, todas estas cualidades es Sebastián García, el joven y carismático propietario de “Don Sebastián”, una parrilla que acaba de nacer, con la particularidad que sus carnes son asadas a la estaca. Pero su principal atracción no reside en la metodología adoptada para la cocción, sino en la enorme parrilla donde es ubicado el asado antes de ser llevado a las mesas; se trata de un carro con paredes vidriadas, mientras un pequeño motor hace girar la carne acomodada en estacas alrededor de un quirúrgico fuego.

El asador es quien conoce los momentos tanto para fomentar el fuego, apurar la maquinaria o rociar la carne, como para seleccionar la carne, un conjunto de propiedades que convierten a este asador en la mejor propuesta formoseña al momento de optar por la tradicional gastronomía.

Ubicado en Av. Kirchner 5820, “Don Sebastián”, ofrece su exigente selección de carnes, los sábados y domingos. Ofrece los teléfonos 3704043032 y 3704789999 para hacer los pedidos y recibirlos en su propio domicilio.

Como es frecuente en este rubro, el comercio ofrece sopa paraguaya, una variada agenda de comidas tradicionales, y una amplia variedad de ensaladas y vinos.