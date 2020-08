CARBAJAL ADVIRTIÓ LA VIDA PENOSA DE POBLADORES POR LA FALTA DE AGUA Y DE LUZ

El legislador de la UCR, el concejal de Pirané, Walter Basualdo y un equipo de trabajo, visitaron a productores rurales establecidos entre las colonias La Disciplina y Zapla.

“En la recorrida se visibilizó la penosa y trágica situación que les toca hoy soportar a muchas familias formoseñas producto de la extensa sequía y la quema de pastizales”, detalló Carbajal.

“Punto aparte merece la absoluta carencia del servicio energético que también soportan y, desde siempre, ya que no existe red alguna para la provisión del necesario servicio”, acotó.

“Los productores manifiestan que varias han sido las oportunidades que, de manera particular o conjunta, han solicitado el servicio y que a la fecha no han tenido ni siquiera una escueta respuesta por parte de los responsables”, subrayó.

"Si tuviésemos luz eléctrica, otra sería nuestra realidad, hasta podría montar un taller de reparación de motosierras que sería de gran utilidad en la colonia”, ejemplificó un poblador de la zona, de apellido Sandoval.

"Si tuviese que afrontar personalmente los gastos del tendido de red hasta mi establecimiento, debería vender mi vehículo y la mayoría de mis pocas vacas”, expresó otro vecino.

“En verano hay noches que no dormimos del calor y los mosquitos, y al otro día hay que trabajar igual, porque el campo no tiene fines de semana o feriados”, agregó el mismo Sandoval.

Comprometidos con la gestión que culmine con la provisión del servicio, los legisladores recogieron firmas para tal efecto.

“Apelamos al sentido común, a la sensibilidad social y al compromiso del deber cumplido de las autoridades de REFSA para que de manera urgente se acabe con esta carencia inadmisible, que afecta ostensiblemente la calidad de vida de nuestros comprovincianos; y no solo al desarrollo de sus actividades productivas, sino también a cuestiones básicas y esenciales, como la salud, educación y seguridad”, dijo Carbajal.

“Es de no creer que, a escasos kilómetros de centros urbanos, hoy existan ciudadanos casi como de segunda por falta de atención o desidia de los directivos de esta empresa que mes a mes recauda en bolsa el dinero", añadió.

“Voy a ocuparme personalmente de la petición de estas familias y si es necesario presentaré amparos legales para que se suspenda la conculcación del legítimo derecho de ser usuarios de la empresa, que además monopoliza el servicio en Formosa " Cerró diciendo el legislador provincial.