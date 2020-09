Buryaile rompió el encierro y cenò con su madre: “Me importa nada el decreto de Alberto”, desafió

El diputado nacional por Formosa y ex ministro de Agroindustria durante el macrismo, violó el protocolo nacional impuesto contra la pandemia para ir a cenar con su madre a un restaurante, sin tapabocas, y además se burló en redes sociales de las restricciones impuestas por el Gobierno nacional para prevenir contagios por coronavirus.

“Me importa nada lo que diga el Decreto de Alberto Fernández”, escribió en su cuenta de Twitter el diputado nacional, acompañando sus dichos con los hashtags #BuenDomingo y #CuarentenaEterna. Luego añadió: “Si él se reúne con los que quiere, yo hoy almuerzo con ella. Reglas claras para todos”.

Las respuestas de los usuarios de la red social no se hicieron esperar, señalándole la irresponsabilidad de su decisión en un momento en el que a nivel nacional se superaron los 10 mil contagios diarios, con más de 8 mil muertes acumuladas. Ante las críticas, Buryaile adjuntó la imagen de un test PCR negativo realizado hace unos días: “Para los que están hablando de irresponsabilidades, va análisis PCR negativo del día viernes. Gracias por la preocupación”.

Hace pocos días se reactivó una causa judicial en la que el ex funcionario se encuentra imputado. Se trata de la investigación sobre el uso de un subsidio supuestamente destinado a 130 mil desocupados que el gobierno de Mauricio Macri aprobó días antes de las elecciones de las elecciones de 2019 y que habría sido destinado al pago de fiscales electorales de Juntos por el Cambio. Uno de los distritos investigados es precisamente Formosa, donde Buryaile competía como candidato a diputado. También están procesados el ex ministro de Producción Dante Sica y varios funcionarios provinciales, como el delegado de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación Germán Villalba, la delegada del Ministerio de Desarrollo Social Irina Zárate, el delegado de Anses Diego Herrera y el concejal Miguel Montoya.