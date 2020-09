Por el aislamiento de Caballero, y su vinculo con Olivera, suspenden la sesión en el HCD

El hisopado y su posterior encierro en un hotel de la ciudad para determinar si tiene coronavirus fue la principal causa de la postergación. También el riesgo que podría representar la presencia de Olivera en las últimas actividades de Caballero, aunque en ese caso, no fue sometido a el mismo test.

El presidente del Concejo Deliberante, Darío Di Martino firmó un resolutorio, suspendiendo la sesión ordinaria pactada para este miércoles, tras evaluar la situación del concejal radical Daniel Caballero, quien permanece aislado en un hotel de la ciudad, a la espera de los resultados de un hisopado que le hicieran el martes para determinar si está afectado de coronavirus.

Además, fueron reducidas las actividades administrativas a partir de hasta tanto se cuente con la seguridad de que no exista riesgo epidemiológico alguno.

Sorprendentemente, aunque con cierto viso de lógica, Di Martino, también valoró la cercanía del concejal Fabián Olivera con Caballero, para adoptar esa decisión.

“El concejal Walter Daniel Caballero ha sido aislado preventivamente y hasta que se constate que no existe riesgo epidemiológico para él, su familia y la comunidad, mientras el concejal Gustavo Fabián Olivera aún no ha sido notificado ni se tiene conocimiento si se ha presentado a realizarse el hisopado preventivo correspondiente”, justificó el titular del cuerpo. La medida de Di Martino disparò todo tipo de criticas de parte de otros concejales de la oposición, quienes aseguran ver una reacción politizada para frenar el debate de varios temas en el seno del Parlamento municipal de la ciudad.