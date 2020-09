Trascendió un compromiso extraoficial del gobierno para retirar las cajas de tomates

A principios de agosto se firmó un acuerdo entre el Ministerio de la Producción, el Programa Nutrir y los productores del sector tomatero de la zona de Laguna Naineck. Mediante ese vínculo, los productores debían devolver la asistencia oficial mediante tomates, los que serían utilizados para integrar los bolsones que distribuye el Gobierno provincial a los sectores más vulnerables del territorio.

En las últimas horas, el dramático testimonio de una productora de la colonia El Paraíso, reafirmó el desconcierto, el manoseo y la insensibilidad de los funcionarios con la actividad primaria que reúne a las familias más empobrecidas y limitadas del territorio. Los tomates ya comenzaron a cosecharse, pero el compromiso de compra no se cumple, mientras la fruta comienza su rápido proceso de descomposición.

Esta mañana, Galeano contó que un productor lo llamó para contarle que una funcionaria le aseguró que este viernes pasarán por las chacras a retirar los tomates. “Para los hombres de campo la palabra sigue siendo todo; si tomaron el compromiso de devolverle el favor al gobierno con sus tomates, lo harán cuanto antes”, aseguró.

“Por eso, con la primera cosecha muchos ya intentaron ponerse al día, pero chocaron con el desinterés del gobierno”, opinó.

“Como la situación apareció en los medios, hubo una reacción; sin embargo no sabemos bien de que se trata: algunos dicen que solo vendrán a buscar los tomates para cobrarse las deudas, pero no a comprar la producción para destinarla al Programa Nutrir, como fue acordado en principio”, explicó.

“Para los tomateros es muy importante poder vender su fruta, teniendo en cuenta las enormes dificultades que existen hoy para llegar a los mercados, debido a las restricciones de la pandemia”, redondeó.