DNI revela que es formoseña una de las niñas abatidas por la guerrilla en Paraguay

Genoveva Oviedo Brítez, hermana de Alcides Oviedo, líder del EPP, reveló a al diario paraguayo Última Hora los documentos de identidad de las niñas que fueron presentadas como abatidas por el Gobierno tras un enfrentamiento entre Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el grupo armado este miércoles.

Según los documentos de procedencia argentina, una de las fallecidas se llamaba Lilian Mariana Villalba, 11 años, cuyo DNI tiene la numeración 50.113.108, nacida el 29 de octubre del 2008.

Mientras tanto, la otra tenía la identificación de María Carmen Villalba, de 11 años, con DNI 50.113.110. La misma figura como nacida el 5 de febrero de 2009 en Clorinda, provincia de Formosa.

Ambas niñas fueron presentadas como supuestos miembros abatidos del EPP tras el enfrentamiento registrado en la estancia Paraíso, ubicada en la ciudad de Yby Yaú, en el Departamento de Concepción.

Según el informe forense, las dos recibieron varios impactos de bala y tendrían aproximadamente entre 15 y 18 años.

Genoveva Oviedo refirió a El Territorio, de Misiones, que las niñas fueron criadas como hermanas en Argentina, con su abuela en Misiones, Argentina.

Si bien en el documento está identificada como María Carmen, de 11 años, Oviedo se refiere a ella como Aurora e hija de Magna Meza; mientras que Liliana era hija de Liliana Villalba.

“Son nenas bien educadas, buenas estudiantes, jamás tuvieron nada que ver con la guerrilla, no saben andar en el monte. Nosotros, toda la familia, las criamos con mucho amor dada la situación de sus padres. Ellas vivían en Argentina con su abuela”, dijo Oviedo al mencionado diario.

También aseguró que las menores fueron asesinadas por la FTC, al no poder escapar con los demás guerrilleros, y fueron vestidas con los uniformes que no tenían vestigios de sangre, según fotografías que se viralizaron.

Según la familiar, las adolescentes estaban ahí de visita a sus padres, que sí integran el grupo guerrillero, para pasar un cumpleaños, cuando llegó la patrulla militar.

DOCUMENTOS SERÍAN "IRREGULARES"

Por otra parte, el asesor del Comando en Jefe, general Héctor Grau, explicó que los documentos argentinos son de contenido falso y las menores fueron registradas de forma irregular en Argentina.

“Lógicamente que Magna Meza y Osvaldo Villalba están en la clandestinidad, ellas –las fallecidas– nacieron así y lógicamente migraron con los tíos y familiares, donde obtuvieron documentos que tienen origen en la falsedad de datos, fueron inscritas de forma irregular en la República Argentina”, aseguró Grau en contacto con radio Monumental 1080 AM, de Asunciòn.

A su criterio personal, las niñas nacieron en la clandestinidad en el país y luego fueron extraídas de forma ilegal por miembros de sus familias y obtuvieron documentos argentinos.

Grau señaló que este tipo de acciones confirma una irregularidad más para el grupo armado.