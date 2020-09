OLIVERA: “INSFRAN NO QUIERE NINGÚN DOLOR DE CABEZA PARA LOS PRÓXIMOS DIEZ AÑOS”

“Es lo mismo que ocurre con Jorge Jofre o lo que paso con Zaragoza; Insfran no quiere ningún dolor de cabeza para los próximos diez años, por eso divide, siempre divide, mientras los principales afectados son los propios formoseños”, contextualizó el legislador radical.

Celauro acaba de plantear que los “clorindenses estamos estigmatizados a nivel provincial”, y marcó: “Hay que ver lo que pasa si hacen hisopados masivos en Formosa Capital, algún positivo va a saltar”, con lo que estableció un claro distanciamiento con la política que encara el Gobierno provincial para hacerle frente a la pandemia del coronavirus.

“Si en el Circuito 5 hicieran hisopados, van a encontrar miles de casos positivos”, disparó, el mismo Celauro pocas horas, en declaraciones radiales, reafirmando su postura, y desafiando abiertamente la posición que mantiene el oficialismo provincial, para quien en Formosa no hay casos comunitarios de coronavirus.

Olivera recogió el guante tirado por el jefe comunal de la segunda ciudad, y dijo que se trata de “un mensaje a la intolerancia, a un modelo que sigue marcando grietas en el formoseño, a partir del peronismo. Por eso insisto en que tenemos que trabajar en la construcción de un gran frente, rescatando a los buenos peronistas y a los mejores radicales”, planteó.

“Insfran siempre marcó y profundizó la grieta entre los formoseños, y ahora se nota la profundidad del pozo en su propio espacio. Lo hace en capital todos los días, lo hizo en Pirané, y ahora su nuevo objetivo es Clorinda”, aseguró, tomando como justificativo las declaraciones de Celauro, un hombre cercano a Insfran, y declarado peronista, aunque son conocidas su capacidad y su ambición políticas, al punto que muchos lo ven como un poderoso potencial contendiente del propio Insfran.

“Tengo muchas diferencias políticas con el intendente Celauro, pero con la salud no se transa; él se metió en la capital, lo que resume por donde pasa su compromiso político y su entrega como funcionario, pero también expone la esencia mezquina y frágil del modelo de Gildo Insfran”, subrayó.

“Celauro es un hombre de adentro, y conoce como nadie el modelo, entonces le pido al ministro González que le conteste al intendente de Clorinda, cuando plantea que el virus está entre nosotros”, remató.

“Lo de Celauro, marca la verdadera distancia que tiene con el gobernador Gildo Insfran, lo de ellos sólo se trata de una convivencia entre dos partes que tienen intereses tan distintos como distanciados”, reafirmó.

“Insfran hace tiempo puso la nave en modo piloto, y pretende navegar aguas tranquilas, sin que nadie lo moleste; pero esto no es un paseo por el río Paraguay, a los liderazgos hay que alimentarlos todos los días, innovando, comprometiéndose, jugándose con la gente y sus necesidades”, sostuvo.