¿”QUÉ LES PASA SEÑORES”? 

“Voy a hacer uso de la palabra y espero esta vez no recibir agresiones como siempre, por ser mujer, ya que algunos señores creen que las mujeres no tenemos capacidades, no podemos pensar, escribir o expresarnos; o tal vez por ser del interior, o quizás por ese pecado, según ellos, de no comprar con dinero del Estado el voto y orgullosamente decir que pueden ser pocos, pero son legítimos”.

Este jueves, la Cámara de Diputados de Formosa sancionó la ley de creación del Polo Científico y Tecnológico para albergar actividades de investigación y desarrollo, en donde también se formará a técnicos que se desempeñarán en industrias energéticas, biotecnológicas, comunicaciones y químicas.

Con su cruda impronta, la legisladora de la UCR se predispuso a romper la monotonía de una sesión que, como muchas, venía marchando a pedir del Poder Ejecutivo, y el arreo del bloque mayoritario

“Hablemos del Polo Científico, porque muchos se llenan la boca hablando con palabras difíciles que ni siquiera las comprenden, yo les diré con pasión de que se trata”, dijo

“Que en el oeste tengamos agua de calidad, es Polo Científico, que la salud sea igual para todos los comprovincianos también lo es; Polo Científico es que nuestras ambulancias cuenten con insumos necesarios, que tengan combustible, que las rutas asfaltadas más de diez veces en algunos casos, de una vez por todas dejen de ser la caja chica de aquellos que se quedan con el dinero del pueblo; Polo Científico es traer a esta casa propuestas de cómo salir adelante después de la pandemia, y no medidas impuestas para que no se les permita ni siquiera una coma”, embistió.

Y redondeò: “Es como acompañar el reclamo de los camioneros, es estar codo a codo con el sector privado al que lo tienen pisoteado y olvidado, discutamos ese Polo Científico, el que los docentes y los policías tengan dignidad y salarios buenos, no miseria y tormento, a ese Polo Científico pónganle ganas”, exigió con inusual ímpetu.

“La realidad del gobierno gira entorno a otros intereses, no a preocuparse en promover un emprendimiento científico en la Provincia, eso es obvio desde el punto de vista ya señalado en diversas intervenciones en materia de salud, seguridad, higiene, trabajo y educación, construimos mil y pico de escuelas, pero no incentivamos al docente y al alumno, metimos mega construcciones de hospitales, pero no contienen insumos, menos el recurso humano, y así llegó el momento en el que el gobierno hizo pública la intención de instalar esta planta de dióxido de uranio en Formosa, y ahí desesperadamente vimos la real cara de esta moneda”, advirtió Luna.

“Lamentamos que el gobierno, en una iniciativa en la que podríamos estar de acuerdo, venga con el puñal escondido; lamentamos que bajo el estruendoso título “Polo Científico y Tecnológico” lo que realmente pretende es meter de atropello y arrebato la planta Dioxitek, sobre la que ya hay informes negativos desde todos los cardinales”, apreció.

“No voy a ser cómplice ni participe necesario del feroz engaño y mentira del Gobierno provincial”, retó, tras lo cual alertó con una arenga que retumbó en todo el recinto, y pareció escaparles a los compromisos políticos de la mayoría de los presentes: “¿Qué les pasa señores?”