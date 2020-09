FUNCIONARIO DESMINTIÓ NEGOCIADOS CON PRÓTESIS EN EL HOSPITAL CENTRAL

“Cuando uno lee que se pretende priorizar a una firma en la compra de una prótesis, e incluso que se estimula al propio paciente para efectuar la adquisición, no puede menos que sentirse afectado por la falsedad de los dichos; pero por sobre todo porque se ataca a una institución que es de todos, donde hay profesionales verdaderamente comprometidos con la salud de los formoseños”, apreció Mariño, un médico correntino de 51 años que hace pocas semanas ocupa el cargo.

“En realidad regresé al hospital, estuve durante la gestión de Aníbal Gómez, un período de brillo para este lugar, donde conseguimos instalar un banco de prótesis, de modo que, si un paciente necesitaba, por ejemplo, un clavo, lo tenía disponible de inmediato”, reseñó. “No fue un cambio cualquiera en el Servicio de Traumatología, ya que la disponibilidad le daba celeridad a la recuperación del paciente, pero también se conseguía recuperar la cama para otra persona que fue en busca de la recuperación”, agregó el medico, dándole la cara a un trascendido periodístico que sorprendió a muchos sectores.

“En los últimos años, la adquisición de estos elementos en el área de Traumatología fue muy engorroso, muchas trabas administrativas, y poco compromiso de las mismas autoridades para conseguir estos elementos; no sólo la demora era negativa, sino que, al no haber un contacto directo del médico en el pedido, muchas veces las ortopedias enviaban productos que no respondían a la necesidad requerida”, sostuvo Mariño.

“Estamos trabajando para recuperar ese banco, las gestiones están avanzadas”, reveló.

Mariño contó que “hoy muchos pacientes reciben de inmediato su aparato ortopédico en el Hospital Central, porque conseguimos recuperar muchas prótesis que quedaron del banco que funcionó hasta 2.011, cuando vino Decima y decidió eliminarlo”.

“Hoy, con esta gestión, en el caso que el hospital no tenga la prótesis, es el mismo medico quien formula el pedido, y va dirigido a todas las ortopedias del medio a través de la web; esto lo saben todos, entonces tenemos la posibilidad de optar por el producto que más se acerque a la necesidad del paciente, y al mejor precio”, dijo.

“Por esto no hay posibilidades de ningún negociado, ni de ninguna maniobra oscura, como se dijo en el diario”, reafirmó.