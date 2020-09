PÁNFILO AYALA: “LA EXTRAORDINARIA MORTANDAD DE PECES, PUDO EVITARSE”

El director del Distrito 1 de la Federación Agraria Argentina (FAA), Pánfilo Ayala recorrió este sábado el Bañado La Estrella, junto al secretario de la Filial Laguna Naineck de la organización, Luis Galeano, y constató que una de las compuertas del complejo fue completamente bloqueada con el uso de tierra, impidiendo el retorno de los peces y el mantenimiento natural del hábitat de la especie”.

“No se necesita ser un experto en materia ecológica para entender porque se produjo este verdadero asesinato; un olor a podredumbre que se extiende por toda la zona, la presencia de aves carroñeras y de otras especies, además del agua en descomposición forman parte de un triste paisaje que pudo haberse evitado”, advirtió.

“Las voces oficiales que se alzaron cuando trascendió este cuadro, respondieron el mismo mecanismo de defensa de siempre, esas que jamás asumen los errores propios, ni son capaces de tolerar las opiniones en contra, aunque contengan los argumentos más rigurosos y comprobables”, recordó Ayala quien, además, dialogó con varios productores de la zona, los que compartieron su mirada de lo sucedido.

“Unos pocos metros, separaron a esos peces de la continuidad de la vida, lo que mide de ancho la ruta provincial 28; de un lado de la compuerta el clima es indignante, del otro la naturaleza se expone en todo su esplendor en una zona de extraordinaria belleza con abundante agua, que no se merece tanta irresponsabilidad de parte del hombre”, amplió.

“La compuerta taponada con tierra es reciente, muy reciente, lo que resume la intencionalidad manifiesta de frenar el recorrido natural del agua, a sabiendas, seguramente, del inevitable final de los moradores del sistema hídrico”, reafirmó. “Las imágenes tomadas reflejan claramente lo que describo; por desgracia no alcanzan a descifrar que razones pudieron tenerse en cuenta para generar esta terrible mortandad”, siguió.

“La provincia tiene una vasta legislación que regula la responsabilidad del Estado en materia de protección ambiental, como la 1673 que creación el Sistema Provincial de Áreas Naturales

Protegidas; hoy me pregunto si el Estado no violentó su propia norma”, reflexionó.

“La libertad de expresión es un derecho consagrado en la Constitución y los pactos internacionales a los que adhiere nuestro país; en Formosa hay una mirada muy sesgada de la esencia de esas normas, acá la intolerancia de algunos funcionarios que se matiza en comentarios irónicos, rayando lo vulgar, no parecen comulgar con nuestra Carta Magna”, advirtió.

“Y lo digo al abordar lo que ocurre en el bañado, ya que fui citado indirectamente por un alto funcionario del Gobierno provincial que, lamentablemente, se esfuerza por rechazar conductas que, por otro lado, dice defender, una incoherencia que, en realidad, forma parte de quienes carecen de tolerancia y capacidad para el libre debate, donde todas las opiniones siempre merecen ser escuchadas, y no violentadas atribuyendo al supuesto origen político de los planteos”, consideró Pánfilo Ayala.

“Sin ser una persona formada académicamente, puedo hablar de varios temas con propiedad porque me avalan la experiencia directa, mi sentido de la responsabilidad y del compromiso social, entre ellos, primordialmente, de la banana o del tomate”, reafirmó. “Es en este terreno, donde puedo asegurar que existe una marcada ausencia de políticas públicas, las que no permiten sostener y continuar con la producción; me puedo permitir hablar también de lo que ocurre en la zona del Bañado La Estrella porque siempre recorro esa región en diferentes épocas del año, hablo con pobladores y no es necesario ser un experto en el tema hídrico para notar la falta de sentido común para actuar e impedir que ocurran desastres en la naturaleza como esta mortandad atroz de peces”, remarcó.

“En mi provincia, y en mi tierra quiero permitirme seguir teniendo mi libertad para hacerlo”, reclamó, aludiendo a la libertad de expresión.