Carbajal: “Pareciera que el Gobierno provincial estimula la desaparición del sector maderero”

El jefe de la bancada opositora en la Legislatura provincial, recordó que hace pocos días Greenpeace respondió a las declaraciones del Subsecretario de Recursos Naturales de la provincia de Formosa, Hugo Bay, que acusó a la organización de ser “políticos y no ambientalistas” y de no haber participado de las audiencias públicas realizadas por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia.

“La organización ambientalista contó que las imágenes del sobrevuelo y los datos que difundió dieron cuenta en forma precisa de la ubicación y extensión de los desmontes realizados en la provincia durante la cuarentena”, sostuvo Carbajal, y enseguida hizo propia la postura de Greenpace, respecto de “la falta de control y voluntad para proteger los bosques, aún en esta situación de emergencia”.

“Los dirigentes de Greenpace aseguraron, tomando datos oficiales, que Formosa casi cuadruplicó los desmontes desde la aprobación de la Ley de Bosques”, advirtió Carbajal, acotando que las declaraciones de Bay buscan desacreditar a la organización, sólo confirman que Gildo no piensa cambiar el rumbo ni proteger los bosques, sino que van a seguir promoviendo la deforestación, a pesar de que quedó demostrado que no trae progreso”.

DESINTERES OFICIAL

“Es tan grande e indignante lo que genera el desinterés del Gobierno provincial en esta materia que pareciera no importarle lo que ocurre con cientos de pequeños y medianos madereros de Palo Santo y Piranè, donde existen todo tipo de restricciones para el uso de la madera con fines comerciales, mediante la elaboración de muebles, aberturas y la enorme utilización que se le da, además en la construcción de viviendas”, recriminó.

“La absurda restricción profundiza aun más la precaria situación de las carpinterías y los carboneros, sumamente afectados por la pandemia del coronavirus; pareciera que existe una intencionalidad por ver desaparecer a uno de los sectores de la economía más activos y tradicionales de la provincia”.

“Mientras Greenpace denuncia este tamaño de desmonte, los madereros de Formosa pasan hambre; algo no está bien acá; es inevitable conjeturar la presencia de intereses oscuros en la permisividad oficial con esas grandes extensiones, y la restricción para unos pocos”, planteó.