Denuncian por violencia de genero a conocido empresario, cercano al Gobierno provincial

En el juzgado de Instrucción y Correccional 1 de Clorinda, se sustancia el sumario judicial 344/20 por “Lesiones” e “Infracción a la Ley Nacional 26.485, sobre violencia de género”. La presentación fue efectuada por CSN, una muchacha capitalina que vive con sus padres en un humilde barrio del IPV de Formosa, contra Marcelo Raimundo Prediger.

En el expediente, se narra el duro momento que debió sortear para escapar de los golpes que le propinó su entonces pareja, de unos 60 años de edad, durante el último encuentro que habrían mantenido en Laguna Blanca, donde reside el empresario junto con su familia.

Prediger es conocido por sus actividades empresariales en el campo metalúrgico, desde donde dedica mucho tiempo al armado de techos para la obra pública, contratada por el Estado provincial, como escuelas, viviendas y hospitales.

En el entorno de la víctima temen cualquier reacción de Prediger por los efectos que podría tener para sus actividades empresariales, y para su propio clima familiar, la difusión de lo ocurrido, por lo que prefieren que el juez actuante se expida, aclare lo ocurrido e imparta justicia.

Lo sucedido sorprendió a la joven por la magnitud de la agresión, aunque entre sus allegados aseguran que la relación estaba volviéndose insana, pese a que reconocen un trato afectuoso previo que incluyo vacaciones en playas brasileñas no hace mucho.

Las fotos presentadas para sostener la acusación muestran grandes moretones en las piernas, brazos, cuello, por lo que se conjetura que el hombre no sólo uso sus puños sino también que pudo haber utilizado sus miembros inferiores para atacar dando patadas.

Mientras tanto, no se descarta que la Secretaria de la Mujer tome cartas en el asunto, pida informes al juzgado de Clorinda y repudie los hechos, como también que exija al propio Gobierno provincial la inmediata inhabilitación como comercializar con el Estado.