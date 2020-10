DETIENEN AL PERIODISTA MARCELO RIOS, ACUSADO DE DIFUNDIR NOTICIAS FALSAS

El periodista Marcelo Ríos fue detenido en las últimas horas, en el marco de una causa judicial presentada por el procurador adjunto del municipio, Fernando Rigotti, por la difusión de falsas noticias respecto a supuestos afectados por el coronavirus en la planta de personal de la comuna capitalina.

El comunicador fue identificado como administrador de la página Sala de Prensa Formosa, desde donde propagó “información falsa y maliciosa”, por lo que fue acusado del delito de Intimidación Pública que establece el artículo 211 del Código Penal Argentino.

Rigotti señaló que “la falaz publicación afecta a la población, especialmente a las trabajadoras y los trabajadores municipales”, y reafirmó que “la información dada es totalmente falsa y malintencionada porque no se hizo hisopado ni aislamiento a ningún empleado municipal por posible Covid 19”.

No es la primera vez que Ríos aparece envuelto en este tipo de hechos, como tampoco es desconocido su escaso apego a delitos vinculados con el dinero y distintos tipos de bienes.

En Instagram, algunas personas que se identificaron como parientes y usaron el mismo apellido que el periodista hicieron notar su malestar por la indecorosa conducta, y que estaban cansados de mantenerlo a él y a su familia. “Ensucia el apellido”, fue el párrafo usado en el cuadrante que sólo se mantuvo unos pocos minutos.

Como redactor se lo vinculó inicialmente con el sector más duro del Gobierno provincial, pero la versión fue rápidamente desmentida, aunque se cree que en realidad no supo manejarse dentro de una actividad que requiere habilidad y capacidad para no dejarse llevar por los humos de la falsa obsecuencia, y la luminaria del dinero fácil y rápido.