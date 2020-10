CARBAJAL ADVIRTIÓ QUE “HAY IMPROVISACION” AL CERRAR LOS PUEBLOS

“Estuvimos en Clorinda visitando a los vecinos, que tenían un petitorio para presentarnos; nos entregaron planillas con 2.300 firmas para que las acerquemos a la mesa del Covid y al gobernador”, contó el jefe de la bancada opositora en la Cámara de Diputados.

“Les invité a pensar para que sirve una cuarentena”, dijo. “En principio tenía que ser usada para preparar el sistema de salud, para preparar las escuelas, para educar a la gente sobre como tenemos que movernos durante la pandemia y así poder salir de la mejor manera de esta situación”, consideró, al responder su propio cuestionario.

“Lo que está ocurriendo era inevitable, ya lo hemos visto en todo el país; con una cuarentena prolongadísima, 200 días de encierro y la enfermedad está en todos lados, ya hay circulación viral en Clorinda y en Belgrano, y la novedad en este tema es la actitud que toma el gobierno: aislar las ciudades, y me parece que ese no es el camino, tendría que robustecer la ayuda a los enfermos y a los ciudadanos considerados de riesgo, y a sus contactos cercanos”, planteó.

“Acá, la administración provincial se dedica a aislar a las ciudades, lo que provoca preocupación en sus habitantes, ya que no tienen claro como abastecerse”, advirtió.

“Hemos visto una fila de más de 55 camiones en Clorinda, cuyos choferes ya cortaron la ruta cansados, y muy preocupados porque las verduras que transportan se les echa a perder, con medicamentos e insumos hospitalarios para la ciudad de Clorinda”, sostuvo.

“Desde ayer están ahí mientras que en la ciudad hay gente que necesita esos bienes, esto es una improvisación total, en consonancia con la frecuente conducta del gobierno provincial de hace más de 30 años”, dijo.