PANDEMIA: OLIVERA EXIGIO TERMINAR CON EL CAPRICHO Y LAS PERSECUCIONES

El concejal Fabián Olivera calificó de “incoherente” la apertura de Laguna Oca los fines de semana, mientras los demás días de la semana se aplica un protocolo de seguridad completamente diferente. “Es como si entre sábado y domingo, el virus no sale a contagiar, y se queda en su casa para darle un poco de respiro a tanto aislamiento a los formoseños”, ironizó.

“Es una absoluta locura que se permita la apertura de las playas de Laguna Oca, donde en un día se reúnen diez mil personas con el protocolo de seguridad de lado, mientras permanece cerrada la Av. Costanera y muchas actividades comerciales que hace tiempo debían estar activas”, precisó el legislador de la UCR.

“Es muy claro que acá persiste el capricho de algún alto funcionario, y su desinterés con el sector privado, al que seguramente rechaza porque sabe que ahí tal vez no haya votos, ni cabeza permeable para la entrega electoral”, justificó Olivera

“Este gobierno no sabe dialogar, no le interesa; cree que el poder político es una carta blanca del electorado para avasallar y avanzar sobre las libertades. En todo este tiempo lo ha demostrado, con mensajes de rechazo y de desinterés ante los distintos planteos que solo buscaban volver a trabajar, y seguir dando trabajo”, amplió, con referencia a hoteleros, gastronómicos y gimnasios, principalmente.

“Estos miles de formoseños que fueron a Laguna Oca, mandaron un durísimo mensaje de desahogo y de frustración; el permiso de fin de semana de las autoridades pone al descubierto la ausencia de libertades básicas, propias de un Estado autoritario que pretende administrar la cosa pública mediante su propio criterio”, consideró.

“No tiene valor practico el estado sanitario de Formosa, si se aplica este tipo de criterios, tan contradictorio y tan incoherente: mientras, por un lado, la ciudad permanece protegida por la Policía y la obligatoriedad de respetar la distancia y el uso de barbijos, por el otro, en Laguna Oca hay libertad para olvidarse por varias horas de las mismas medidas”, reafirmó Olivera en su llamamiento al diálogo y al respeto a las libertades constitucionales y laborales.