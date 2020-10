LE RETACEAN ATENCION A UN HERIDO EN EL CENTRAL, POR TEMOR AL CORONAVIRUS

Una mujer se quejó ante el director del Hospital Central Mario Romero Bruno por la falta de atención de su esposo, tras lo ocurrido el sábado 17 de octubre, cuando resultó víctima de un accidente rural el cual le produjo un traumatismo grave en la frente. “Esto se sucedió en Ceibo 13; fue socorrido por sus primos que trabajaban con él y llevado hasta la localidad de Laguna Naineck dónde le hicieron las curaciones correspondientes y luego lo derivaron a Laguna Blanca por la seriedad de la situación. Desde ahí fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Central de Formosa donde luego de ser recibido debió ser llevado al Alta Complejidad para una tomografía de manera que se pueda determinar la gravedad de la situación”, describió María Virginia Gómez en su cuenta de Facebook.

Lo que sigue del relato reafirma la desorganización en que cayó el hospital público, y obliga al Gobierno provincial a rearmar su política sanitaria. “En primer lugar tardaron en ingresarlo al Central porque tiene domicilio en Clorinda; segundo, jamás hasta el día de hoy le higienizaron su herida, además está en una pieza donde no tiene baño (o sea si tiene necesidades que se aguante); luego está compartiendo pieza con personas que no se sabe si están o no libre del virus, recién hoy se pudo higienizar con agua mineral que le llevo mi cuñado; en fin, está tirado como un perro ya pasadas 48 horas de su ingreso”, contó.

“En el Central, lo único que le supieron dar son los antibióticos; tiene un traumatismo grave, ¿quién carajo se hace cargo del abandono de persona?; hoy ni calmantes le pusieron con semejante trauma”, recriminó.

“Esto es abandono de persona y solo por ser de Clorinda, si tanto miedo le tienen al virus pues entonces que usen todas las protecciones que sean necesarias y atiendan a las personas como corresponde, manga de inhumanos para eso hacen un juramento de defender la vida. Tengo cuatro hijos pequeños que esperan que su papá regrese a casa. Que Dios lo proteja porque esta gente lo dejo tirado”, dijo al final.