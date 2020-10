DESESPERADO PEDIDO DE AUXILIO PARA EL CAMPO FORMOSEÑO FORMULO FAA

“Se necesita ayuda urgente; no es momento de buscar culpables, es el momento de buscar soluciones”, fue el grito de auxilio expresado por Panfilo Ayala, el principal referente de FAA en la región, en su cuenta de Facebook, al prologar un escueto pero contundente cuadro de situación de los cultivos en la cuenca agrícola de Formosa.

A principios de mes, FAA Naineck envió una nota al gobernador pidiendo la ampliación de los alcances del decreto de emergencia agropecuaria 183/20 aplicado para las actividades ganaderas agrícolas, y apícola, para que el instrumento incluya, además, a la banana, mandioca, batata y tomate, teniendo en cuenta que esos cultivos sufrieron daños de más del 50% en germinación y capacidad de rendimiento.

El pedido se fundó en las sequias prolongadas que se viene dando desde el inicio de año hasta la fecha y las heladas que se produjeron, cuyos fenómenos naturales afectaron fuertemente a los cultivos mencionados. “En el caso de la banana insidio directamente en el rinde de la producción y desarrollo pleno de la fruta en gran parte de la etapa del grueso de la cosecha haciendo que la fruta no llegue al calibre deseado y así mismo adelantando prácticamente en 30 días el final de la cosecha del presente año y la continuidad de producción en baja escala como suele ocurrir en este periodo de cada año; en los casos de la mandioca y de la batata sufrieron la falta de germinación y reducción de planta en lote sembrado y en el caso del tomate los efectos fueron el bajo rendimiento por desfloración y además muy bajos calibres de las frutas que lograron permanecer en planta”, detalló el documento hecho llegar al jefe del Ejecutivo provincial.

“Prácticamente ya no hay producción para vender, y la capacidad financiera de los productores es completamente inexistente, por lo que el panorama para los próximos meses es desesperante”, reveló Ayala.

“Esta parte de la provincia depende del campo para subsistir, y sin producción el escenario que se avecina es angustiante, ya lo estamos sintiendo”, amplió.

“Necesitamos que el gobernador amplíe los alcances de la emergencia, y que adopte decisiones en auxilio del campo; de otra manera, los efectos sociales serán devastadores”, sostuvo.

“Es prioritario una ayuda económica en carácter de subsidio para todos los pequeños y medianos productores damnificados previsto en la ley 26.509 de Emergencia y Desastre Agropecuario”, consideró, al afinar la necesidad del sector. “La producción agropecuaria esta en emergencia y por consecuencia está causando grave situación económica en toda nuestra comunidad. Se necesita ayuda urgente. No es momento de buscar culpable, es el tiempo de las soluciones”, dijo en referencia a algunos sectores locales a quienes identificó como “grieteros tradicionales”, pese a sus cargos institucionales de gran relevancia para gestionar respuestas concretas.