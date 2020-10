Olivera y Neme dialogaron con familiares de clorindenses varados

Concejales capitalinos e integrantes del Comité de la Unión Cívica Radical de Clorinda organizaron un encuentro en el límite sur de la segunda ciudad, sobre la ruta 11, donde se estableció el punto de control policial para administrar el bloqueo sanitario. Dialogaron con personas que tienen a familiares varados y que no pueden regresar a la provincia.

“Realizamos las gestiones pertinentes en esta primera instancia en conjunto con el Comité UCR Clorinda, el concejal Acosta, la concejal y abogada Gabriela Neme y el concejal Fabián Olivera, ambos de la capital provincial, representantes de los varados que desde hace meses quieren ingresar a Formosa y no reciben el permiso correspondiente”, dijo un comunicado emitido entre los legisladores municipales capitalinos.

“En este sentido y por su intermedio se pudo concretar una reunión de diálogo con clorindenses para que presenten sus inquietudes y planteos más urgentes con respecto a sus familias que viven en nuestra ciudad pero que en estos momentos se encuentran varados en distintas provincias aledañas”, indicó.

Algunos asistentes al encuentro llevaron panfletos, entre los que resaltó el de una niña de nombre Jaquelin, que hace 8 meses no ve a su mamá y pide por su regreso.

No se descarta que grupos numerosos de varados estén organizándose para pedir en forma colectiva a la Justicia Federal que intervenga para que les habiliten el ingreso a Formosa, tal como viene ocurriendo con los primeros antecedentes en ese sentido.