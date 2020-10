Carbajal: “Insfran cruzó un límite que pone en peligro el sistema democrático”

En declaraciones periodísticas, el legislador radical consideró que “violando todas las normas de la cuarentena se pudieron ver a cuadrillas de militantes colocando pasacalles de muy buena manufactura y alto costo, con leyendas que descalifican los fallos de la Cámara de Apelaciones y al juez federal Fernando Carbajal, proponiendo delirantes relaciones político- partidarias sin sustento alguno; cuando, de hecho, una gran cantidad de jueces designados en la provincia, tienen como antecedente básico, una activa militancia en el PJ”, añadió.

“Esto comenzó con los ataques sistemáticos de distintos actores del gobierno como lo son la ministra secretaria Guardia Mendonca que amenaza a la Justicia de ser la culpable de poner los muertos de la pandemia o el ministro Gonzáles que adjudicó a los fallos de la Cámara de Apelaciones y del juez como el estatuto del contagio y que se agravó al punto tal que derivó en que insólitamente en plena audiencia el magistrado tenga que excusarse de intervenir en un recurso de amparo por no tener las garantías ni la tranquilidad de espíritu por estar presionado para poder intervenir en la causa”, redondeó.

“Es nuestro deber cuestionar esta deleznable actitud que agrede arteramente el sistema democrático y republicano; lo haremos en el Parlamento provincial, en el Congreso de la nación, ante el Consejo de la Magistratura…y todos los organismos que correspondan”, adelantó.

“Todos rechazamos los escraches como método aplicado a periodistas, a medios de comunicación a políticos y a cualquier ciudadano común y se rechaza por tratarse de un execrable método fascista, por eso corresponde repudiar cuando este método agravado cuando es un gobierno quien lo promueve contra jueces por sus fallos. Los fallos deben cumplirse y acatarse aun cuando no sean de nuestro agrado; así funciona un verdadero país democrático y republicano”, consideró.

“Hay límites que no se pueden pasar por que ponen en peligro el sistema democrático; Gildo Insfran lo hizo, y claramente hay un comportamiento irresponsable de parte de quien sólo amplia la grieta social que existe en el país, y muy particularmente en Formosa, donde está prohibido pensar distinto”, reflexionó.