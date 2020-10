FORMOSA, “UN PAÍS AISLADO” Y EN CONFLICTO PERMANENTE CON LA VECINA REPÚBLICA ARGENTINA.

También se discute si los delincuentes deben ser liberados, mientras los honestos sufren prisión domiciliaria, acompañado por una alarmante escalada de inseguridad. Los poderes legislativos siguen semi-clausurados, el Poder Judicial en feria permanente, hoy somos un país sin moneda, nuestro gobierno impávido no sabe definir si Maduro es un dictador, genocida o un gran demócrata con sensibilidad social.

La Nación está fracturada con tantas reglamentaciones y legislaciones como provincias y aún comunas existan, y como en las películas de zombis, separadas por fronteras y aduanas internas, con barricadas, zanjones y alambradas de púas; ¿se acuerdan del Zanjón de Alsina?

El Gobierno nacional estimula aún más la grieta retrocediendo un siglo y medio el debate, porque vuelve a instalar la antiquísima discusión entre porteños unitarios y el resto de las provincias federales, manoteándole como un vulgar punguista sus recursos y lo más sorprendente que esta actitud deleznable haya sido aplaudida por muchos gobernadores que festejaron la idea. También Mendoza y Córdoba alguna vez insinuaron planteos secesionistas por injustas discriminaciones sufridas. Simultáneamente un grupo insurgente y violento de forajidos avalados por instituciones del Gobierno nacional actúa con total impunidad en varios puntos de la Patagonia hablando de una supuesta Nación Mapuche que no reconoce a la Justicia, las fuerzas de seguridad, jurisdicciones, ni instituciones de nuestra Nación Argentina; ni siquiera nuestros símbolos patrios, retrotrayéndonos a las épocas de la conquista del desierto de Julio A. Roca.

Esto nos demuestra que este gobierno nacional no solo es impotente y sin reacción en muchas cuestiones sino que está avasallando la constitución nacional, porque ataca y avanza contra el procurador y la corte suprema , porque pretende instalar mecanismos de censura como el NODIO, versión minimalista de la fallida ley de medios, sino también por que promueve y apoya a sectores que constantemente intentan romper el contrato social, este gobierno habilita y/o propone debates que nos transportan la etapa preanárquica, previa a las batallas de Caseros y Cepeda , antes de la sanción de la constitución nacional de 1853 completada con la incorporación posterior de la Ciudad de Buenos Aires en 1860. Se dieron cuenta que retrocedimos de golpe 160 años.

Formosa en ese contexto ha radicalizado todas las medidas al punto tal que muchas lo colocan casi fuera del sistema y lo erigen en un estado en secesión. De esta manera de los decretos que dicta el gobierno nacional solo se toman aquellos aspectos que sirven para profundizar el autoritarismo, las flexibilizaciones en cambio nunca son acatadas. Formosa ha encarado la pandemia como un tema de Seguridad y nunca como un tema sanitario, por eso la administración de la pandemia siempre estuvo a cargo de un ministro de justicia y jefe de policía, de hecho durante toda la pandemia el ministerio de Salud ha permanecido vacante, de esta manera su estrategia solo pasa por comprar más patrulleros, más motos, más policías, más adicionales, más inspectores es un profundo error de enfoque pretender combatir la pandemia solo con represión …No se puede reprimir al Virus es imposible porque lo único que se logra es reprimir a la gente, generando injusticias y pérdida de derechos . Es muy doloroso ver como formoseños se hacinan bajo carpas y viejos acoplados en la cabecera de puentes sobre el río Bermejo constituyendo verdaderos campos de refugiados, como creíamos que solo existían en las guerras civiles africanas. La gente se enferma de otras morbilidades, pues no pueden tratarlas, desesperada se arroja a cruzar el Bermejo y mueren en el intento , se funden y destrozan el comercio y la actividad privada , los chicos han perdido un año de estudio. Amenazan y estigmatizan a la justicia federal por sus fallos tanto los de cámara de apelaciones del Chaco y aún los del único juez federal local, que con coraje resiste los embates, el gobierno entonces no solo fustiga y critica, sino que incumple los fallos del poder judicial de la Nación en una abierta actitud de rebeldía y sedición al sistema republicano y a la nación.

Su última actitud ante la medida del juez Fernando Carabajal, de autorizar el ingreso de 81 estudiantes varados en otras provincias y la familia del niño de 4 años que dormía debajo de un acoplado en la ruta fue una campaña de escrache callejero con pasacalles en toda la ciudad agrediendo al juez y a la cámara de apelaciones, con adjetivos agraviantes, algo realmente increíble.

Fue muy sintomático entonces el furcio cometido por el gobernador Gildo Insfrán en la conferencia de prensa que compartió con la Ministra de Seguridad de la nación, cuando afirmó que Formosa no es la Argentina, es evidente que la escalada autoritaria que está empecinado en sostener y su nivel de conflicto con la justicia federal… ha colocado a nuestra provincia en un status peligroso de repudio, marginalidad y aislamiento.