¿Delincuencia infantil, cero?

Muchos de ellos con capacidades especiales. Son hijos de lugares como (palo santo, matacos, entero Patiño, etc.) Sus padres, entre los que hay mujeres solteras, que trabajan en ladrilleria, carbonería, carpintería, etc. Los dejan en guarda, para retirarlos al final de sus jornadas laborales, allí se les brinda desayuno, almuerzo, merienda, los hacen fiestitas por cumpleaños, navidad, reyes, etc. Y con reparto de juguete. Todo proveniente del gobierno provincial, a la cabeza del mismo, desde su inicio (03/02/11) hasta el (17/03/20) se hallaba voluntariamente y “ad-honorem” A COSTA, Eladia ALMIDA, hermana de A COSTA ,luego y por resolución conjunta n 2085/20 entre el ministerio de cultura y educación de la provincia y el ministerio de la comunidad, se afecta su cargo de maestra especial ofimática, para que ejerza funciones de regente en ”Rayito de Sol” (por la importancia del mismo y porque la atención de los pequeños debería ser permanente, se podría firmar otra revolución conjunta con prorroga desde el 01/01/21 al 31/12/21 de dicha afectación).

La atención cariñosa hacia los niños produce respuestas alentadoras por parte de los chiquitos, que en nada difieren a la conducta de nuestros hijo, nietos y bisnieto, que podríamos llamarlos “la generación de la informática” y donde nos asombran como manejan los celulares, juegos electrónicos, computadoras y otros aparatos, mientras a nosotros nos cuesta una enormidad hacerlo, esto requiere nuevos sistemas para atender sus demandas. En mis tiempos se estableció hasta 6° grado el estudio primario, luego fue elevado a 7°, más adelante surgieron jardines (inicial) para niños de 5 años y ahora de 4.

En los tiempos actuales entre párvulos, al dejar el vientre materno requieren acompañamiento instructivo y educativo.

No sería descabellado, que para el efecto surjan carreras como profesorado para la primera edad, con planes de estudio de 4 años y asignaturas como: psicología infantil, sociología, didáctica, música, manualidades, computación, lengua o dialecto originario, primeros auxilios, etc.

El egresado debería estar preparado para trabajar en ciudades, centros rurales y comunidades originarias.

Tengamos presente que cada región tiene su particularidad y su medio hace que tenga actitud distinta a otra. El comportamiento en El Colorado, Villa 213, Villafañe, donde se dio la fusión de lugareños con polacos, alemanes, ucranianos y otros, difiere de los Juarenses, La vaca perdida, laguna Yema, El potrillo, etc., que recibió Corrientes Salteñas, Santiagueñas, Jujeñas, chilenas, bolivianas, etc. O la de Clorinda, Laguna Blanca, Espinillo, etc. Con influencia paraguaya, incluso en Formosa, los del centro tienen una realidad distinta al del barrio namquon, villa del Carmen, etc. Por distintos medios vemos que, por la crisis, muchos jovencitos y hasta pequeños de corta edad, deambulan sin control por las grandes urbes rapiñando por el sistema piraña. URGE entonces, adecuarnos a los nuevos tiempos evitando que los nuestros sigan el mismo camino, ahora, por la pandemia, nuestras autoridades brindan informe diario manifestando una realidad que nos enorgullece a todos “Deceso en Formosa por coronavirus, cero”, ojalá en un tiempo no muy lejano digan “delincuencia infantil en Formosa, cero”.

Rodolfo Figueroa, DNI 7.509.560, referente de ATE ante el Ministerio de Cultura y Educación