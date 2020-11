El Municipio intimó a Crucero a un servicio de emergencia 

“Venimos trabajando desde muy temprano para intentar destrabar esta situación. En ese sentido se estuvieron realizando las constataciones sobre el incumplimiento de la prestación del servicio y se intimó a la empresa Crucero del Sur a prestar el servicio de emergencia.

Como no hubo respuestas, enviamos las actuaciones correspondientes a la Procuración General del Municipio, a fin de tramitar las debidas medidas judiciales para que se restablezca el servicio”, manifestó el funcionario.

Con respecto a los motivos del paro de colectivos, explicó: “Lo que manifestaron desde el gremio que nuclea a los choferes es que se les debía abonar en la jornada del martes 3 el bono adicional pactado en la paritaria, cosa que no ocurrió. Desde la empresa aducen que no se pudo materializar el pago debido a un problema técnico en el banco que no les permitió realizar las transferencias correspondientes a las cajas de ahorro de los trabajadores”.

Por último, Olmedo subrayó: “Como Municipio tenemos el deber de garantizar el servicio a los vecinos y vecinas de la ciudad y estamos haciendo todo lo posible para lograrlo. Nosotros acompañamos y entendemos el reclamo de los trabajadores, pero no compartimos esta modalidad de reclamo porque perjudica a miles de usuarios”.