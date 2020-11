CARBAJAL DECLARÓ INCONSTITUCIONAL AL PROGRAMA LOCAL DE INGRESO A FORMOSA

En Formosa rige un Sistema de Ingreso Ordenado y Administrado a la provincia que controla el Gobierno; pero ahora el juez subrogante Fernando Carbajal ha dictado la Inconstitucionalidad del sistema.

Al respecto, Carbajal señaló en la audiencia de esta mañana que la inconstitucionalidad del Programa Provincial de Ingreso Ordenado y Administrado está supeditado al desinterés del Gobierno en adaptar el funcionamiento o la operatividad del sistema para optimizar los ingresos de personas que cuentan con permisos judiciales para entrar a Formosa.

“He de coincidir con la representante Gabriela Neme (patrocinarte de varados) en declarar la inconstitucionalidad del Programa, atento a que el mismo sigue sin hacerse cargo de que tiene que existir una consistencia necesaria, a los fines que se plantea, para adecuar los ingresos a través de medios efectivos a tales fines, con plazos razonables y en condiciones que respeten estándares legales”, expresó el fallo.

“La inconstitucionalidad obliga al Estado a una readecuación del programa”

La abogada Gabriela Neme, en su carácter de abogada patrocinarte de personas varadas que intentan por vía judicial ingresar a la provincia, aclaró ante La Mañana que la declaración de inconstitucionalidad del Programa de Ingreso Administrado y Ordenado, dictada esta mañana por el juez federal Fernando Carbajal, “obliga al estado provincial readecuar su sistema de ingreso para no restringir ni vulnerar derechos constitucionales e individuales”.

“La inconstitucionalidad la pedimos en base a la negativa del Gobierno por respetar las sentencias federales y los estándares constitucionales que fijaron la Cámara Federal y el Juzgado, en relación a las presentaciones de hábeas corpus que hicimos en estas últimas semanas a favor de los varados.

En su fallo, Carbajal rechaza la idea de hacer creer, por parte de la Provincia, que hay dos sistemas de ingresos, el judicial y el ordenado y administrado, cuando hay uno solo, o al menos debería haber. La Justicia determinó que se deben establecer cánones legales para todos los que ingresan, sin diferencias ni restricciones”, agregó la Concejal.

Neme recordó que el Consejo de Atención Integral a la Emergencia del Covid-19, durante esta semana, decidió fijar costos económicos para todas las personas que tienen permisos de ingresos a través de la vía judicial o con fallos favorables del Juzgado Federal.

“No sólo que no adecuaron el Programa de Ingreso Ordenado a las condiciones estándares de repatriados, sino que decidieron cobrar la estadía en hoteles, hisopados, seguridad y otros costos operativos a los varados que tienen autorización de ingreso a Formosa. Hicieron diferencias. Y no todos están en condiciones de afrontar estas disposiciones”, remarcó.

Resta esperar lo que responda la Mesa del Covid en Formosa tras conocerse esta sentencia de parte del juez nacional.

El ministro de Gobierno, Jorge González instaló en el medio los conceptos de "estatuto legal del contagio" y del "sistema paralelo" de ingreso, haciendo responsable al juez Carbajal y a los abogados que representan la causa de los formoseños varados, por "intentar desestabilizar el sistema sanitario de la provincia de Formosa".