JOFRE RECATEGORIZÒ A MUNICIPALES, ENTRE OTROS BENEFICIOS SALARIALES PARA EL SECTOR 

El jefe comunal formuló las medidas adoptadas durante el acto en por el Día de la Empleada y el Empleado Municipal, desarrollado en la explanada de la sede municipal en el Paseo La Estación.

Estuvieron presentes, el presidente del Concejo Deliberante, Darío Di Martino; los concejales justicialistas, Elena García, Fabián Cáceres, Hugo García, Adrián Muracciole y Yanina Estigarribia; funcionarios comunales y trabajadoras y trabajadores municipales acompañados de familiares.

Un toque de clarín conmovió a todos al recordar a los compañeros y las compañeras que partieron hacia la eternidad.

Luego se hizo entrega de medallas y recordatorios a las y los agentes que cumplieron 25 años de labor continua en la institución comunal, en sus distintos sectores, tanto Ejecutivo como Legislativo. A su vez, placas recordatorias fueron entregadas a trabajadoras y trabajadores con 35 años de tarea en el municipio.

Posteriormente se exhibió un video en el cual agentes municipales con muchos años de labor hicieron conocer sus vivencias al tiempo que resaltaron el apoyo del intendente Jofré.

En la continuidad del homenaje, Pablo Kapor, en nombre de las y los trabajadores municipales, agradeció al jefe comunal por el acto celebratorio que hizo extensivo a concejales y funcionarios.

ANUNCIO

Seguidamente, el jefe comunal, tras saludar a los asistentes, manifestó su orgullo por la entrega de los reconocimientos “que son justos por cuanto el trabajador y la trabajadora municipal desde que amanece hasta la última hora de la noche están prestando servicios”.

“Muchas veces la comunidad no sabe valorar al empleado municipal como se merece, pero con el esfuerzo de todos vamos cambiando esa sintonía de los vecinos hacia los agentes comunales, porque los vecinos se están empoderando del municipio y eso es vital”, sostuvo.

“Estoy orgulloso de ser un compañero de todos los municipales. Mi gestión es de puertas abiertas y hablo con muchos empleados en forma sincera y sin filtros, porque uno no debe olvidarse de sus orígenes, por cuanto vengo de una familia trabajadora”, dijo.

Luego trasladó el saludo del gobernador Gildo Insfrán quien “se encuentra trabajando en todo lo que demanda la protección de la salud de los formoseños por esta pandemia”.

“Vengo a cumplir con la palabra empeñada ante ustedes. Hoy no podemos hacer reuniones, en virtud de los protocolos de bioseguridad pero vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer la recategorización de los empleados municipales porque es un acto de justicia social y estaremos beneficiando a casi mil empleados municipales”, enfatizó.

A continuación, leyó el listado de franjas de trabajadores que se recategorizarán a partir del 1 de enero de 2021 de la siguiente manera: entre los 10 y 14 años de antigüedad se promueve a la categoría 19; entre los 15 y 19 años de antigüedad se promueve a la categoría 21; entre los 20 y 25 años de antigüedad se promueve a la categoría 22; y con más de 25 años de antigüedad se promueve a la categoría 23.

Y a los que tienen categoría 14 desde hace más de 25 años pasarlos a la categoría 23.

Esta medida beneficia a casi mil empleados municipales, señalándose que la última recategorización otorgada por la Municipalidad fue el 1 de noviembre de 2011 y solo alcanzó al personal con más de 20 años de antigüedad.

También se pasa a planta permanente a un grupo de trabajadoras y trabajadores que no fueron incluidos en ese beneficio, anunció el jefe comunal.

Además, mencionó que para quienes trabajan en tareas insalubres habrá un aumento de más de mil setecientos por ciento, pasando de tres pesos a cincuenta y tres pesos por día.

“Teníamos pasantes desde hace ocho años, y a ellos los pasamos a monotributistas por lo cual les dimos el mismo aumento que a los trabajadores de planta. Tratamos de ser justos con todos con los recursos que contamos y exhortamos a los vecinos al pago de los tributos porque eso hace posible estas acciones, además de brindar más obras y servicios”, enumeró.

Consideró que el desafío de los trabajadores municipales “es la tarea permanente para beneficio del vecino” y acotó que los empleados del Concejo Deliberante también están incluidos en estos anuncios, por cuanto fue consensuado con el presidente del cuerpo parlamentario, Darío Di Martino.

Asimismo, agradeció a los seis concejales justicialistas por el esfuerzo que realizan para sancionar las ordenanzas que benefician a los vecinos y que siempre se deja de lado cualquier otro factor para trabajar por el bien común.

Por último, expresó: “Queridas compañeras y compañeras, espero que pasen un hermoso día del empleado y la empleada municipal en familia y que Dios bendiga a todas y todos”.