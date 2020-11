Carboneros de Palo Santo culpan al Estado por las enormes trabas para producir 

La situación viene de hace tiempo, pero en los últimos días, recrudeció con mucha intensidad a través de las redes sociales. “Esta situación no da para más, no puede ser que estemos en la capital provincial de la madera y tengamos inconvenientes para conseguir y gestionar la guía de traslado”, interrogó un carbonero del pueblo, en su cuenta de Facebook.

“Nosotros los carboneros compramos la bolsa, los broches, el gasoil, la nafta y muchas cosas más y ya nos cobran el 21 % en todo lo que compramos; ofrecemos trabajo, todo es una cadena, también cubrimos huecos donde el Estado no puede llegar, pero lo hacemos con trabajo, así aportamos”, amplió, detallando el grado de malestar que afecta al sector que en este pueblo es muy numeroso.

“Entre todos paliamos la situación; les parece justo que, aparte de todo eso, tengamos que pagar Rentas, y aunque estamos dispuestos a hacerlo para conseguir la guía de traslado, resulta que no hay guía en la delegación de Bosque de la localidad”, recriminó.

“Y además nos piden que nos inscribamos como monotributistas; otro aporte más”, agregó, robusteciendo el malestar.

“¿Hasta dónde continúa esto?, ¿cómo es el tema?; ojalá alguien le muestre al ministro Quintana esto para que lo solucione, por favor”, imploro.

“Ya esperé mucho; porque muchos dirigentes, concejales y demás hicieron notas y pedidos de solución y no quería sobrepasar autoridades, pero ya no da para más; quiero pedirle que solucionen y que mejoren su política de Estado y de trabajo”, reafirmó.