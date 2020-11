La Corte Suprema intervendrá en el caso de los varados en Formosa

Derechos Humanos Amnistía Internacional, le envió una carta a la Corte de manera urgente para solucionar los problemas de unas 7.500 personas que no pueden ingresar a Formosa por las restricciones sanitarias.

Amnistía dijo en esa carta que unas 900 personas hicieron presentaciones judiciales para poder ingresar, muchas de las cuales fueron aceptadas por la justicia federal, que declaró inconstitucionales esas prohibiciones.

Según Amnistía, "como consecuencia de esas decisiones judiciales, a partir de noviembre las autoridades formoseñas notificaron a los beneficiarios de los habeas corpus que para poder ingresar deberían abonar los gastos de los test PCR y el alojamiento en hoteles para el cumplimiento de la cuarentena. En caso de no poder afrontar los gastos, los turnos disponibles para el ingreso a la provincia varían entre enero y abril de 2021".

Desde el inicio de la cuarentena, establecida por el gobierno Nacional el 20 de marzo, la Corte intimó a cinco provincias para que dejaran ingresar a personas que necesitaban viajar por razones de salud o de fuerza mayor. Formosa fue la única que desconoció una y otra vez esos pedidos, según le dijo a un importante funcionario de la Corte.

Insfrán defendió esas restricciones públicamente. "Me pregunto, si estamos en una pandemia, ¿Qué derecho está por encima de todo en este momento? Para mí el derecho a la salud, a la vida, está por encima del derecho a la libre circulación", dijo la semana pasada el gobernador, que está en su puesto desde hace 25 años.

En la Corte consideran que el problema requiere de una intervención urgente y por eso los jueces se pusieron de acuerdo en definir la posición este miércoles. Según fuentes del tribunal, la definición obligaría a Insfrán a permitir el ingreso de los varados y va a destacar que esa clase de limitaciones a la circulación y los desconocimientos a las decisiones del Poder Judicial