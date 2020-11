Gildo Insfrán acatará el fallo de la Corte: "Ahora debemos enfrentar un desafío descomunal", dijo

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se refirió al fallo de la Corte Suprema que ordenó a que en un plazo máximo de 15 días hábiles deje ingresar a su territorio a los varados por el coronavirus y dijo: " Ahora debemos enfrentar un desafío descomunal ". Además, detalló cómo acatarán la medida.

En un discurso donde aseguró que acatarán la decisión de la Corte que ordenó que se restablezca la libre circulación en la provincia de Formosa, Insfrán señaló: " El esfuerzo del pueblo formoseño nos permitió alcanzar este estatus sanitario excepcional ".

"Es mucho lo que hemos logrado. Ahora debemos enfrentar un desafío descomunal", continuó. Otra de las frases que eligió para dejar en claro el riesgo y el esfuerzo que implicaría dejar entrar a los 8321 varados en menos de 15 días fue: " Esto no nos desanima porque somos formoseños y no sabemos lo que significa rendirse ".

Sin embargo, el gobernador aseguró que no está de acuerdo con permitir el ingreso y la libre circulación. " Mantenemos este pensamiento puesto que no se ha probado otra modalidad mejor o más segura para el ingreso de personas. También somos respetuosos de instituciones y por esa razón cumpliremos con lo ordenado por la Corte ", dijo.

IMPLEMENTACIÓN

Sobre las medidas que se aplicarán para evitar contagios con el ingreso de las personas que solicitaron acceder a Formosa, Insfrán precisó: "Hemos tomado la decisión de relevar la totalidad de los alojamientos disponibles en toda la provincia para que los pongan a disposición". Además, el personal de salud intensificará los hisopados que se vienen realizando en la provincia.

A su vez dijo: "La infraestructura y logística no son suficientes para recibir en tan poco tiempo a las 8321 personas que se encuentran inscriptas hasta el momento en que se dictó la medida cautelar". Además, señaló que, del total de los solicitantes, solo la mitad posee domicilio en la provincia.